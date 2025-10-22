Uyuşturucu operasyonunda çatışma! Polise ateş açtılar: Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kategoriler
Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Operasyon sırasında içeride bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Çatışma esnasında şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, diğeri binanın alt katındaki dükkana kaçtı.
Silahlı olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kuşatma ve arama çalışmaları sonucu şüpheli, saklandığı dükkan kısmında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.