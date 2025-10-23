Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk ziyaret edeceği ülkeyi açıkladı

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, doğru bir iletişimle kendileriyle ilgili ön yargıları kıracaklarını söyledi. Türkiye'nin adadaki garantör güç olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu Kıbrıslı Türkler için hayati önemde" dedi. Erhürman, ilk resmi ziyaret gerçekleştireceği ülkeyi de açıkladı.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
07:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
07:44

Kuzey Türk Cumhuriyeti’nde () seçim yarışını kazanarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ HAYATİ ÖNEMDE"

Türkiye ile KKTC arasındaki bağın hayati önemde olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Türkiye bu adanın tartışmasız garantör gücüdür. Türkiye ile olan bağımız herhangi iki devletin birbirleriyle ilişkileriyle kıyaslanamayacak düzeyde özel ve hayati öneme sahiptir. Kardeş ülkeyiz. Kıbrıs Türk halkı ve Türk halkı kardeş halklardır. Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler tarafından hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk ziyaret edeceği ülkeyi açıkladı

DIŞ POLİTİKADA ANKARA İLE İSTİŞAREYE DEVAM

KKTC'nin dış politikasıyla ilgili kararlarda Türkiye ile istişare edeceklerini söyleyen Tufan Erhürman, "Bizim yönetimimizin de daha önce KKTC’de cumhurbaşkanlığı yapmış liderler gibi gerek müzakere süreçlerini, gerekse Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer kritik meseleleri Ankara ile istişare ve uyum içinde yürüteceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Aynı gelenek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Benim görevim, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımaktır." ifadelerini kullandı.

İLK ZİYARET ANA VATAN'A

Mazbatasını alan Erhürman, ilk yapacağı resmi ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:

"KKTC Cumhurbaşkanlarının ilk resmî ziyaretinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılması devlet geleneğimizdir. Cuma günü yemin törenimiz var. Onun hemen ardından Türkiye’ye ziyaret programının düzenlenmesi için gerekli girişimler başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ben de kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Güzel bir görüşme oldu."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk ziyaret edeceği ülkeyi açıkladı

DOĞRU VE SAĞLIKLI İLETİŞİM VURGUSU

Seçim dönemi boyunca Türkiye medyasının Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerine geniş yer ayırması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Seçimden sonra yapılan yayınların yararlı olduğunu düşünüyor ve Türkiye medyasının Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk halkını çok daha yakından tanıyıp bilmesini önemsiyorum. Türkiye’de bazı ön yargılar oluşturulduğunun farkındayım ama yemin töreninden sonra kuracağımız doğru ve sağlıklı iletişimle bu ön yargıların da çok kısa sürede dağılacağından eminim." dedi.

HERKESE EŞİT MESAFE

Türkiye’de oluşturulan negatif algıdan şikayet eden ve bir mücahit çocuğu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Ben artık herhangi bir partinin değil KKTC’nin başkanıyım. Herkese eşit mesafede kalarak kanuni çerçevede halkımıza hizmet vereceğim" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk ziyaret edeceği ülkeyi açıkladı

Öte yandan Erhürman’ın seçim zaferini kutladığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmesi ve kalabalığa alkışlatması önemli bir jest olarak nitelendirildi. Aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da teşekkür eden Erhürman'ın bu jestleri hem Türkiye hem KKTC kamuoyunda takdirle karşılandı.

