SON DAKİKA!
Gündem
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

KKTC'de Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de nasıl karşılandı? Açıklamalar peş peşe

Seçimler sonucunda KKTC'nin cumhurbaşkanının Tufan Erhürman olarak belirlenmesine Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman'ı tebrik ederek Türkiye'nin KKTC'yi Kıbrıs Türkleriyle birlikte her platformda savunmaya devam edeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Kıbrıs Türklerinin yanındayız" vurgusu dikkat çekerken MHP lideri Devlet Bahçeli ise sonuçlara tepki göstererek ses getirecek bir öneride bulundu.

KKTC'de Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de nasıl karşılandı? Açıklamalar peş peşe
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
19.10.2025
20:51
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
21:36

'de cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün 6 ilçede 777 sandık kuruldu. Yüzde 62,83 oranında katılımın olduğu seçimin sonuçlarına göre Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

KKTC'de Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de nasıl karşılandı? Açıklamalar peş peşe

KKTC sonuçlarına 'den peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yapılan açıklamaların yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisi ise dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KKTC'NİN EGEMENLİĞİNİ HER PLATFORMDA BİRLİKTE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

KKTC'de Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de nasıl karşılandı? Açıklamalar peş peşe

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KIBRIS TÜRK HALKININ HUZURUNA YÖNELİK GAYRETLERE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİLECEK

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün (19 Ekim) düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri suhuletle tamamlanmıştır. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyoruz.

Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olmasını diliyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: HER DAİM KKTC'NİN YANINDA OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KKTC'de Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de nasıl karşılandı? Açıklamalar peş peşe

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HER ZAMAN KIBRIS TÜRK DAVASININ YANINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KKTC'de Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de nasıl karşılandı? Açıklamalar peş peşe

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: KKTC TÜRKİYE'YE KATILMA KARARI ALSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sonuçlara tepki göstererek ses getirecek bir öneri yaptı. Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.

KKTC'de Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de nasıl karşılandı? Açıklamalar peş peşe

Seçim sonucu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır."

