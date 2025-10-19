Menü Kapat
17°
Tufan Erhürman kimdir kaç yaşında? Ersin Tatar’ın yerine KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Tufan Erhürman oldu. Ersin Tatar’ın ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Tufan Erhürman hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Tufan Erhürman kimdir kaç yaşında? Ersin Tatar'ın yerine KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi
’nde coşkusu yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu, resmî olmayan verilere göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın galip geldiğini açıkladı.

İlk sonuçlara göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı ’ın ise oyların yüzde 35,77’sini aldığı bildirildi.

Tufan Erhürman kimdir kaç yaşında? Ersin Tatar’ın yerine KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970 tarihinde Lefkoşa’da dünyaya geldi.

Ortaokul ve lise öğrenimini Türk Maarif Kolejinde bitirdi.

1988’de hukuk eğitimi almak için Ankara Üniversitesi’ne girdi.

Tufan Erhürman kimdir kaç yaşında? Ersin Tatar’ın yerine KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi

Ankara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora yaptı ve 2001’de doktor unvanını aldı.

1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında ders verdi.

2001-2006 ve 2008-2013 seneleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini yürüttü.

2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer aldı.

Tufan Erhürman kimdir kaç yaşında? Ersin Tatar’ın yerine KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi

2013 genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa milletvekili olarak seçildi.

2015 yılında partisinin genel sekreterliği görevine getirildi.

13 Kasım 2016’da Mehmet Ali Talat’ın yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin liderliğine seçildi.

Tufan Erhürman kimdir kaç yaşında? Ersin Tatar’ın yerine KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi

30 Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurma görevi Erhürman’a verildi.

2 Şubat tarihinde kabinenin oluşturulmasıyla başbakanlık görevine başladı.

Erhürman hükümeti, 8 Mayıs 2019’da dağılırken, 9 Mayıs günü Cumhurbaşkanı’na istifasını sundu.

Tufan Erhürman, 22 Mayıs 2019’dan bu yana Ana Muhalefet Partisi’nin lideriydi.

