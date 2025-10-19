Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Hamas'tan kritik hamle: Heyet Mısır'a gitti

İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırılarını tekrar başlatması sıcaklığını korurken Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyet ateşkes sürecini takip için Mısır'a gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Hamas'tan kritik hamle: Heyet Mısır'a gitti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 21:51

'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken ihlallerini sürdürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Hamas'tan kritik hamle: Heyet Mısır'a gitti

SALDIRAN İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: İHLALE SERT KARŞILIK VERİLECEK

Bugün de Gazze çevresine düzenlenen İsrail saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun konuyla ilgili açıklamasında Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek "Siyasi makamların talimatına uygun olarak ve bir dizi önemli saldırının ardından İsrail ordusu, Hamas tarafından ihlal edilen ateşkesi yeniden uygulamaya başladı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek ve anlaşmanın her türlü ihlaline sert bir şekilde karşılık verecektir." denildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Hamas'tan kritik hamle: Heyet Mısır'a gitti

HAMAS HEYETİ MISIR'DA

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ayrıca insani yardım girişlerini de bir sonraki emre kadar durdurma kararı aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Hamas'a saldırı dalgası başlattık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu ateşkes ihlalinde suçu Hamas'a attı: Gazze'ye sert müdahale talimatı
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#filistin
#israil saldırısı
#Ateşkes İhlalleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.