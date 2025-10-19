İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Hamas'tan kritik hamle: Heyet Mısır'a gitti

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü.

SALDIRAN İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: İHLALE SERT KARŞILIK VERİLECEK

Bugün de Gazze çevresine düzenlenen İsrail saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun konuyla ilgili açıklamasında Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek "Siyasi makamların talimatına uygun olarak ve bir dizi önemli saldırının ardından İsrail ordusu, Hamas tarafından ihlal edilen ateşkesi yeniden uygulamaya başladı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek ve anlaşmanın her türlü ihlaline sert bir şekilde karşılık verecektir." denildi.

HAMAS HEYETİ MISIR'DA

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ayrıca insani yardım girişlerini de bir sonraki emre kadar durdurma kararı aldı.