Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Refah'a hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlenen saldırıya dair henüz bir açıklama gelmedi. İsrail medyası, saldırıda Refah'ın hedef alındığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 12:39

İsrail ateşkesi bozdu. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İsrail ordusunun 'ye saldırı düzenlediği, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ve bölgedeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Filistinli militan grup 'ı suçlamaya devam ettiği bildirildi.

İsrailli kamu yayın kuruluşu Kan, hava kuvvetlerinin Gazze'nin güneyindeki 'a saldırdığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin ordu veya Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Refah'a hava saldırısı

'REFAH'TA HAMAS ATEŞ AÇTI' İDDİASI

ordusu, geçtiğimiz günlerde, Hamas'ın Refah bölgesinde askerlere ateş açtığını, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtmişti. Han Yunus'ta da birliklere yaklaşan bir başka Hamas grubu olduğunu öne süren İsrail, 'acil tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edeceğini' bildirmişti.

REFAH SINIR KAPISI DA BU BAHANEYLE AÇILMIYOR

Öte yandan İsrail hükümeti ile Hamas günlerdir birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İsrail, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını söylüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katliamcı Netanyahu 2026'da da İsrail'de başbakan olmak istiyor! Niyetini açık açık söyledi
Gazze'ye nefes aldıracak Refah Sınır Kapısı ne zaman açılacak? İsrail'in açıklaması kafa karıştırdı
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#refah
#Bölgesel Çatışmalar
#İsrailli Ordu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.