İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Refah'a hava saldırısı

İsrail ateşkesi bozdu. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı düzenlediği, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ve bölgedeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Filistinli militan grup Hamas'ı suçlamaya devam ettiği bildirildi.

İsrailli kamu yayın kuruluşu Kan, hava kuvvetlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırdığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin ordu veya Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

'REFAH'TA HAMAS ATEŞ AÇTI' İDDİASI

İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde, Hamas'ın Refah bölgesinde askerlere ateş açtığını, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtmişti. Han Yunus'ta da birliklere yaklaşan bir başka Hamas grubu olduğunu öne süren İsrail, 'acil tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edeceğini' bildirmişti.

REFAH SINIR KAPISI DA BU BAHANEYLE AÇILMIYOR

Öte yandan İsrail hükümeti ile Hamas günlerdir birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. İsrail, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını söylüyor.