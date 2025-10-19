Fenerbahçe Beko Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Parkede 9 farklı galibiyet

Bu skorla Fenerbahçe, ligde 3. zaferini elde etti. Galatasaray ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Boyalı alandan sayı bulan Galatasaray MCT Technic’e, dış atışlardan ürettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 13-7 üstün geçti.

Oyuna yedekten dahil olan oyuncularının kazandırdığı sayılarla farkı 9’a kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin başlangıcında Fenerbahçe, Melli’nin üç sayılık isabetiyle farkı 11. dakikada çift hanelere yükseltti: 16-26.

Savunma direncini artıran Galatasaray, Cummings ve Palmer’ın etkili oyunuyla farkı kapattı ve bitime 41 saniye kala skoru dengeledi: 42-42.

Kalan sürede Metecan Birsen ile serbest atış çizgisinden sayı bulan sarı-lacivertliler, devreye 44-42 önde girdi.

Her iki ekibin de skor üretmekte zorlandığı ve puan üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği üçüncü çeyreği Fenerbahçe Beko, 58-56 üstün tamamladı.

Son bölümü daha iyi oynayan ve önemli atışları sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, derbiden 85-76 galibiyetle ayrıldı.