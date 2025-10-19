Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacak? Stranger Things 6. sezon var mı?

Başrollerinde Milli Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Calep McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi isimlerin yer aldığı Stranger Things dizisi 5. sezonuyla birlikte ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Popüler en son yayınlanan sezonu 1 Temmuz 2022 yılında ekranlara gelmişti. 3 yıl aranın ardından dizi tekrardan ekranlara dönüyor.

İzleyiciler tarafından Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacağı merak ediliyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN, HANGİ AY ÇIKACAK?

Stranger Things dizisinin 5. sezonu açıklanan bilgilere göre 27 Kasım 2025 tarihinde Netflix platformunda yayınlanacak.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 5. sezonu 8 bölümden oluşacak. Sezonunun ilk 4 bölümü 27 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacakken, ikinci kısmı ise 26 Aralık 2025 tarihinde ekranlara gelecek.

STRANGER THİNGS 6. SEZON VAR MI?

Stranger Things dizisinin 6. sezonu ise yayınlanmayacak. Dizi 5. sezonuyla birlikte final yapacak. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre diziyle aynı dünyada geçen farklı yapımlar Netflix platformunda yayınlanmaya devam edecek.