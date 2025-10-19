Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacak? Stranger Things 6. sezon var mı?

Netflix'in popüler yapımı Stranger Things uzun bir sürenin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dünyanın en popüler yapımlarından olan Stranger Things'in 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacağı belli oldu. İzleyiciler tarafından Stranger Things'in 5. sezonunun final olup olmadığı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacak? Stranger Things 6. sezon var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 19:14

Başrollerinde Milli Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Calep McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi isimlerin yer aldığı Stranger Things dizisi 5. sezonuyla birlikte ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Popüler en son yayınlanan sezonu 1 Temmuz 2022 yılında ekranlara gelmişti. 3 yıl aranın ardından tekrardan ekranlara dönüyor.

İzleyiciler tarafından Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacağı merak ediliyor.

Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacak? Stranger Things 6. sezon var mı?

STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN, HANGİ AY ÇIKACAK?

Stranger Things dizisinin 5. sezonu açıklanan bilgilere göre 27 Kasım 2025 tarihinde platformunda yayınlanacak.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 5. sezonu 8 bölümden oluşacak. Sezonunun ilk 4 bölümü 27 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacakken, ikinci kısmı ise 26 Aralık 2025 tarihinde ekranlara gelecek.

Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi ay çıkacak? Stranger Things 6. sezon var mı?

STRANGER THİNGS 6. SEZON VAR MI?

Stranger Things dizisinin 6. sezonu ise yayınlanmayacak. Dizi 5. sezonuyla birlikte final yapacak. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre diziyle aynı dünyada geçen farklı yapımlar Netflix platformunda yayınlanmaya devam edecek.

ETİKETLER
#netflix
#yeni sezon
#dizi
#Stranger Things
#Finn Wolfhard
#Millie Bobby Brown
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.