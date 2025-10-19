Getafe Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Getafe Real Madrid maç kadrosu Arda Güler var mı?

Kategoriler
La Liga'nın 9. hafta maçları bugün sona erecek. Son karşılaşmalar kapsamında Getafe ile milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Getafe - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
Coliseum Alfonso Perez'de oynanacak olan Getafe - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından yayınlanacak.
Real Madrid bu sezon La Liga kapsamında oynadığı 8 maçta toplam 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 21 puan toplayan eflatun-beyazlılar ligde maç eksiği ile 2. sırada yer alıyor.
Getafe ise bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan Getafe, La Liga'da 11. sırada bulunuyor.
İspanya La Liga'nın 9. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Getafe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in orta sahasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Milli futbolcunun bugün oynanacak olan Getafe - Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Ev sahibi takım Getafe karşılaşmada tam sahada olacakken, Real Madrid'de ise 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Daniel Carvajal, Dean Huijsen ve Franco Mastantuono karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.
Getafe - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Milla, Arambarri, Rico; Martin; Liso, Mayoral
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius