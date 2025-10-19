Getafe Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Getafe Real Madrid maç kadrosu Arda Güler var mı?

La Liga'nın 9. hafta maçları bugün sona erecek. Son karşılaşmalar kapsamında Getafe ile milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Getafe - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

GETAFE - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Coliseum Alfonso Perez'de oynanacak olan Getafe - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Real Madrid bu sezon La Liga kapsamında oynadığı 8 maçta toplam 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 21 puan toplayan eflatun-beyazlılar ligde maç eksiği ile 2. sırada yer alıyor.

Getafe ise bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan Getafe, La Liga'da 11. sırada bulunuyor.

GETAFE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 9. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Getafe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

ARDA GÜLER GETAFE - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in orta sahasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Milli futbolcunun bugün oynanacak olan Getafe - Real Madrid maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

GETAFE - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi takım Getafe karşılaşmada tam sahada olacakken, Real Madrid'de ise 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Daniel Carvajal, Dean Huijsen ve Franco Mastantuono karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Getafe - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Milla, Arambarri, Rico; Martin; Liso, Mayoral

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius