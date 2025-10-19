CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 20.00'de başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk düdük geldi.

11' Maçın ilk sarı kartı Karagümrük'ten Atakan Çankaya'ya geldi.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Karagümrük karşısında önemli eksiklerle mücadele edecek. Sarı kart cezalısı Milan Skriniar'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Ederson maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, hafta içinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadroda yer almıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.

Mısırlı.com Fatih Karagümrük ise 9. haftaya 3 puanla son sırada girdi. Teknik Direktör Marcel Licka yönetimindeki ekip, geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet alabildi ve 7 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karagümrük, zorlu deplasmandan puanla ayrılarak ligdeki kötü gidişatına "dur" demeyi hedefliyor.