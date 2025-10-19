Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe'ye 85-76 mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 85-76 mağlup oldu. Nicolo Melli ve Tarık Biberovic kaydettiği 18’er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünden takip etti. Devon Hall, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic, Mikael Jantunen ve Armando Bacot ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ve Tarık ile etkili olduğu ilk çeyreği 23-16 önde kapattı.

FENERBAHÇE PARKEDEN GALİP AYRILDI

İkinci çeyreğe üst üste üçlük isabetleriyle başlayan Fenerbahçe, 40-33 üstünlüğünü sürdürdü. İlk yarının kalan bölümlerinde ev sahibi ekip farkı azaltsa da Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-42 önde gitti. Karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü çeyrekte de Fenerbahçe karar çeyreğine 58-56 üstün gitti. Dördüncü çeyreğe de Khem Birch ve Tarık’ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, skoru 69-60’a getirerek rakip takıma mola aldırdı. Son iki dakikaya 5 sayılık (80-75) üstünlükle giren rakip ekip, üst üste bulduğu sayılarla farkı giderek açarak parkeden 85-76 galip ayrıldı.

Çeyrek skorları:

1. Çeyrek: 16-23

2. Çeyrek: 26-21

3. Çeyrek: 14-14

4. Çeyrek: 20-27



Galatasaray: Will Cummings 14, James Palmer Jr. 20, Fabian White Jr. 16, Freddie Gillespie 3, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Christian Bishop 2, John Meeks 7, Jerome Robinson, Muhsin Yaşar 1, Tibet Görener

Başantrenör: Yakup Sekizkök.



Fenerbahçe: Devon Hall 11, Tarık Biberovic 18, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Armando Bacot 2,

Nicolo Melli 18, Wade Baldwin 6, Onuralp Bitim 5, Scottie Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Bonzie Colson, Khem Birch 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.