Louvre Müzesi nasıl soyuldu neler çalındı?

Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 09.30 civarında bir grubun kırdıkları bir pencereden Fransız Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hırsızların binaya girebilmek için dışarıdaki bir kamyona monte yük platformu kullandıklarını, vitrinlerde bulunan mücevherleri aldıktan sonra motorlarla uzaklaştıklarını ifade etti.

Nuñez, soygunun üç yahut dört kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 7 dakika sürdüğünü belirtti.

LOUVRE MÜZESİ’NDEN HANGİ ESERLER ÇALINDI?

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, çalınan parçalardan birinin müzenin alt katında bulunduğunu bildirdi. Parçanın düşürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Soygunun yaşandığı Apollo Galerisi, Fransız kraliyet değerli taşlarının saklandığı bölüm.

Galeride sergilenenler arasında Napolyon ve eşi Marie-Louise için alınan parçalar bulunuyor.

Müzenin web sitesinde yer alan bilgilere göre, koleksiyonun en kıymetli taşları Regent, Sancy ve Hortensia adlı tarihî öneme sahip üç elmas.

Fransız medyasında, hırsızların küçük elektrikli kesici aletler taşıdıkları ve dokuz parça mücevheri çaldıktan sonra motosikletle olay yerinden kaçtıkları aktarılıyor.