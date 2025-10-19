TVF Erkekler 1. Lig'de Düzce Belediyesi Spor Akademisi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti!

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek, 2 yıldır devam eden sahasındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN SERGİLEDİLER"

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Antrenörü Birol Gültekin, maçın ardından yaptığı açıklamada sahalarında hiç yenilmediklerine dikkat çekerek, "Kulüp kurulduğundan beri evimizde hiç maç kaybetmedik. Bu maçta da çok güzel bir oyunla seriyi devam ettirdik. 1 haftadır bu maç için hazırlanıyorduk. Oyuncularıma güvendiğimi sonuna kadar söyledim. Çok güzel bir oyun sergilediler. Taraftarlarımızın ve oyuncularımızın üstün performansı sayesinde Bugün 3-0 galibiyetle bu maçı bitirdik. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER ÇOK GÜZELDİ"

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı oyuncularından Efecan Pehlivanlar ise mutlu olduklarını dile getirerek, "Atmosfer çok güzeldi. Yönetimin ve tribünün eline sağlık. Bugün çok güzel bir gündü. Zaten hepimiz galibiyet konsantresi ile çıktık. Herkesin eline sağlık" dedi.