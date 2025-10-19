Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

TVF Erkekler 1. Lig'de Düzce Belediyesi Spor Akademisi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti!

TVF Erkekler 1. Ligi'nde Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı evinde Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Düzce ekibi, ilk seti 25-18, ikinci seti 25-22 ve üçüncü seti ise 26-24 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 19:45

Erkekler 1. Ligi'nde Düzce Belediyesi Akademisi Voleybol Takımı evinde karşılaştığı 'yi 3-0 yenerek, 2 yıldır devam eden sahasındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

TVF Erkekler 1. Lig'de Düzce Belediyesi Spor Akademisi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti!

"ÇOK GÜZEL BİR OYUN SERGİLEDİLER"

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Antrenörü Birol Gültekin, maçın ardından yaptığı açıklamada sahalarında hiç yenilmediklerine dikkat çekerek, "Kulüp kurulduğundan beri evimizde hiç maç kaybetmedik. Bu maçta da çok güzel bir oyunla seriyi devam ettirdik. 1 haftadır bu maç için hazırlanıyorduk. Oyuncularıma güvendiğimi sonuna kadar söyledim. Çok güzel bir oyun sergilediler. Taraftarlarımızın ve oyuncularımızın üstün performansı sayesinde Bugün 3-0 galibiyetle bu maçı bitirdik. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

TVF Erkekler 1. Lig'de Düzce Belediyesi Spor Akademisi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti!

"ATMOSFER ÇOK GÜZELDİ"

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Takımı oyuncularından Efecan Pehlivanlar ise mutlu olduklarını dile getirerek, "Atmosfer çok güzeldi. Yönetimin ve tribünün eline sağlık. Bugün çok güzel bir gündü. Zaten hepimiz galibiyet konsantresi ile çıktık. Herkesin eline sağlık" dedi.

