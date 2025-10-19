Menü Kapat
17°
 Yusuf Özgür Bülbül

Uzmanlardan mamografi çağrısı! Her 8 kadından biri risk altında: Erken tanı hayat kurtarıyor!

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Fenerbahçe Medicana-THY Spor Kulübü kadın voleybol maçı öncesinde özel bir etkinlikle erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Uzmanlar, her 8 kadından birinde görülen ve kadın hastalıkları kanserleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinde erken tanı konulduğunda iyileşme oranının yüzde 90’a ulaştığını vurguladı...

Burhan Felek Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, sağlık çalışanları ve katılımcılar ‘Bir Sonraki Durak Mamografi" yazılı tişörtler giyerek meme kanserine dikkat çekti. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Aynur Erşahin, meme kanserinde erken tanı konulan hastalarda iyileşme oranının yüzde 90 olduğunu söylerken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Erhan Aktürk ise 40 yaşını doldurmuş kadınların herhangi bir şikayetleri olmasa bile iki yılda bir düzenli olarak mamografi çektirmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Uzmanlardan mamografi çağrısı! Her 8 kadından biri risk altında: Erken tanı hayat kurtarıyor!

FARKINDALIK VURGUSU

Prof. Dr. Aynur Erşahin meme kanserinin 8 kadından birinde görülmekte olduğunu ifade ederek, "Kadın hastalıkları arasında da bizde ilk sırada yer almaktadır. Meme kanserini, rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanserleri takip etmektedir. Ekim ayı, açısından farkındalık ayıdır. Erken tanı konulduğunda özellikle farkındalığın vurgulanması erken teşhis açısından büyük önem taşımaktadır. Farkındalık sayesinde, erken tanı konulan vakalarda yüzde 90 oranında iyileşme görülebilmektedir. Meme kanseri her 8 kadından birinde görülmekte; ancak en önemli nokta, erken tanı konulduğunda iyileşme oranının yüzde 90’a kadar çıkabilmesidir. Bu nedenle biz, kadınlara erken tanıyı öneriyoruz" dedi.

Uzmanlardan mamografi çağrısı! Her 8 kadından biri risk altında: Erken tanı hayat kurtarıyor!

"AŞIRI ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURULMALI"

Aşırı şekerli gıdalardan uzak durmanın meme kanseri riskini azalttığını söyleyen Erşahin, "Erken tanıda özellikle elle muayene birinci sırada yer almaktadır. Bunun yanında, kontrol muayenelerinde meme ultrasonu ve mamografi de diğer tanı yöntemleri arasında bulunmaktadır. Özellikle mamografi, 40 yaşın üzerindeki tüm kadınlara önerdiğimiz tanı yöntemlerinden biridir. Mamografi acıtmaz; ancak ihmalkarlık çok daha büyük acılar yaşatabilir. Bu nedenle mamografinin mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca beslenme alışkanlıkları ve hormonal düzensizlikler de meme kanseri açısından önemli risk faktörleridir.

Gereksiz yere hormon tedavisi kullanmamak, hormonal ilaçlardan kaçınmak ve yağlı, aşırı şekerli gıdalardan uzak durmak meme kanseri riskini azaltmada etkilidir. Erken dönemde adet görmek veya geç menopoza girmek, meme kanseri açısından risk oluşturur. Aynı şekilde ilk doğumun 30 yaşından sonra gerçekleşmesi de riski artırmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı, obezite gibi faktörler de meme kanseri açısından önemli riskler arasında yer alır. Bu nedenle bu konuda risk taşıyan kişilerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Ancak hiçbir risk faktörü taşımayan kadınlarda bile farkındalık oluşturmak ve erken dönemde tanı koyabilmek amacıyla düzenli muayenelerin yapılması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

