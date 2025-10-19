Dağ yolunda feci ölüm: 2 kişi hayatını kaybetti!

Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi ile Çamlıbel Mahallesi arasındaki Çetinlik mevkiindeki orman yolunda meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Orman içerisinde odun kesen vatandaşların kazayı görüp yetkililere haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAVCIDAN İNCELEME

Ekipler, araçtaki sürücü O.A ve eşi E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yapan karı kocanın Pozantı ilçesinde ikamet ettiği ve Aladağ ilçesinin Sivişli köyünden geldikleri öğrenildi. Cumhuriyet savcının incelemesinden sonra çiftin cenazeleri Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.