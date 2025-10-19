KKTC'de Erhürman yanlısı kanalda 'küstah' çağrı: Türkiye büyükelçisi geri çekilsin

Kategoriler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarını duyurdu. Erhürman'ı destekleyen bir televizyon kanalındaki sunucunun canlı yayında, Türkiye Büyükelçisi'nin derhal geri çekilmesi yönündeki çağrısı dikkat çekti.
Sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların büyük çoğunluğunu alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Seçimin ardından Erhürman yandaşı bir televizyon kanalında yayın yapan sunucu, canlı yayında yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti:
"Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın Kıbrıs'tan geri çekilmelidir."
Yayında ayrıca görevi devredecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hakkında “hapis cezası” alacağı yönünde sözler sarf edildi.