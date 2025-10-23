Şehir magandaları durmuyor! Sürücüyü önce dövdüler sonra gasp ettiler

Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı’nda meydana gelen olayda, M.T. isimli sürücü ve yanından geçen araçta bulunan M.E. ve Y.A. tartışma yaşadı. Magandalar, M.T. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobilin önünü keserek, darp etti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 3 şahıs daha sonra M.T.’nin otomobilinin anahtarını ve 3 bin 800 TL para ile 1 adet cep telefonunu alarak, kayıplara karıştı.

HER YERDE ARANIYORLAR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Ekipler ayrıca kaçan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.