Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 23 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Haftalardır rekorlara doymayan altın fiyatlarında ibre tersine döndü. 52 haftadır yükselen altın, yeni haftayla birlikte adeta çakıldı. 6 bin TL seviyesine yaklaşan gram altın bir anda 5 bin 511,68 TL'ye düştü. Dün günü 9 bin 875,00 TL'den açan çeyrek altın ise 9 bin 670,00 TL seviyesine geriledi. Vatandaşlar ise altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları...

23 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.510,98 TL

SATIŞ: 5.511,68 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.514,00 TL

SATIŞ: 9.670,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.940,00 TL

SATIŞ: 38.504,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.708,00 TL

SATIŞ: 39.290,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.309,63 TL

SATIŞ: 5.595,91 TL