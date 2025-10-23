Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Tezkere kararları Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin 2 yıl, Suriye ve Irak'taki görev süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tezkere kararları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
03:29
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
03:29

'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve 'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, dün Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kabul edilmişti. Tezkereye ilişkin TBMM Kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarında, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkere kararları Resmi Gazete'de

TEZKERELER RESMİ GAZETE'DE

İki tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TSK'nın görev süresi uzatıldı: Lübnan, Irak ve Suriye tezkereleri geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, milli açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilmişti.

Tezkere kararları Resmi Gazete'de
