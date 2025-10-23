Gazeteciye kızan alkollü sürücüye baba azarı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan Y.H. isimli sürücü kaçtı. Kovalama sonucu evinin önünde yakalanan sürücü, yapılan kontrollerde alkol sınırı olan 0,20 promili 0,01 aşarak 0,21 promil alkollü çıktı. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücü Y.H. kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterirken, babası A.H. ise oğlunu azarladı.