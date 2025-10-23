Menü Kapat
 Onur Kaya

Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun

Galatasaray taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçında görsel şova imza attı. Filistin'e özel koreografi yapan sarı kırmızılılar, "Soykırımı durdurun" mesajıyla Filistin'e destek verdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
04:51
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
04:51

'ndeki temsilcimiz Galatasaray, turnuvanın üçüncü hafta maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı. RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun

FİLİSTİN'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki 'e desteğini bir kez daha yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.

Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun

Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi.

Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun

Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.

Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun
