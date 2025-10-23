Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun

Kategoriler
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, turnuvanın üçüncü hafta maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı. RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.
Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini bir kez daha yineledi.
Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.
Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi.
Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.
Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.