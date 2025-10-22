İslam Memiş 'hepsi batacak' diyerek uyardı: Altında şimdi ne olacak?

DOLAR

Dolar kuru 41 lira 96 kuruş seviyesinde ve muhtemelen bu ay içerisinde 42 lira seviyesine kadar oturan bir kur görebiliriz.

Bu hafta piyasalar için önemli.

Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak.

Para politikası kurulu muhtemelen 100 ya da 150 bas puanlık bir faiz indirimiyle karşınızda olabilir.

Ancak son gelen enflasyon rakamları yüksek kaldığı için yine öngörülemeyen bir merkez bankasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim.

Yine 150 bas puanlık faiz indiriminin masada olmasına rağmen pas geçme olasılığı da her geçen gün tartışmaya neden olmaya devam ediyor.

Bakalım ama mutlaka bir faiz indirimi gelme olasılığı yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde kenarda durmaya devam edecek.

