İslam Memiş 'hepsi batacak' diyerek uyardı: Altında şimdi ne olacak?

Altın özellikle son dönemde yatırımcıların her sabah ve her akşam günde en az iki kez kontrol ettiği bir metaya dönüştü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş uzun süren yükseliş rallisinin ardından düşmeye başlayan altının yol haritasını yorumladı. Herkesin merak ettiği düşüş devam edecek mi sorusunu da analiz etti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in borsa, altın ve döviz eksenindeki yorumları şöyle şekillendi:
"Hem dışarıda hem içeride piyasalardaki son durumu sizin için özetlemeye gayret göstereceğim.
Kişisel öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaşacağım.
Bu süreçte nasıl bir aksiyon almalı, neleri dikkat etmeli, bu soruların cevabını vermek için gayret göstereceğim.
21 Ekim saatlerimiz 16.30.
Borsa İstanbul üzerindeyse 10.500 puan seviyesinde.
'BORSA TARAFINDA İLGİNÇ ŞEYLER OLMAYA BAŞLADI'
Hafif alıcılı bir şekilde 10.500 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasının devam ettiğini gözlemliyoruz.
Hem içeride hem dışarıda borsa oldukça ucuz.
Hem dolar bazlı hem de TL bazlı borsa oldukça ucuz.
Yine alım fırsatı olarak okuduğumu tekrar beyan etmek isterim.
Yine 11.800 puan seviyesiyle alakalı öngörüm geçerli, korumakta.
'YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYABİLİR'
Orta ve uzun vadede yine yatırımcılar birikimlerini çeşitlendirirse, kurumsal şirketlere yatırım yapılabilirse Yine yukarı yönlü hareketlerde satış fırsatı kollayabilir.
Ama borsa tarafında artık ilginç şeyler olmaya başladı.
Burada yeni bir süreç başlayabilir.
Buradaki irin biraz daha temizlenmek için farklı senaryolar görebiliriz borsa tarafında.
Ama burada ilginç şeyler oldu.
Artık aşikardır.
Bununla ilgili ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor.
Bakalım alacaklar mı?
DOLAR
Dolar kuru 41 lira 96 kuruş seviyesinde ve muhtemelen bu ay içerisinde 42 lira seviyesine kadar oturan bir kur görebiliriz.
Bu hafta piyasalar için önemli.
Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak.
Para politikası kurulu muhtemelen 100 ya da 150 bas puanlık bir faiz indirimiyle karşınızda olabilir.
Ancak son gelen enflasyon rakamları yüksek kaldığı için yine öngörülemeyen bir merkez bankasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim.
Yine 150 bas puanlık faiz indiriminin masada olmasına rağmen pas geçme olasılığı da her geçen gün tartışmaya neden olmaya devam ediyor.
Bakalım ama mutlaka bir faiz indirimi gelme olasılığı yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde kenarda durmaya devam edecek.
'ŞU AN İTİBARIYLA BENCE UCUZ'
Döviz kurlarında genel itibariyle düşüş yönlü beklentimin olmadığını zaten on aydır sık sık ifade ediyorum.
Yavaşça olsa, baskılanma süreci devam etse de yine 41.80-45 beklentimiz devam ediyor Dolar-TL kurumda.
Euro-Dolar paritesi 1.16.10 seviyesinde.
1.16 seviyesinin altındaki her sarkmayı alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum.
Benim nazarımda Euro-Dolar paritesi şu anda ucuz.
Tekrar 1.18, devamında 1.20 bandını hedefleyen yatırımcı yine parite tarafında kazanmaya devam edebilir.
Avro-TL kuru 48 lira 76 kuruş seviyesinde.
YIL SONU HEDEFİNİ YİNELEDİ
Dolar'a kıyasla ucuz çünkü Euro-Dolar paritesi geriledi.
Burada yine 55 beklentim devam ettiği için Euro tarafını, Avro-TL kurunu en azından ucuz görmeye devam ediyorum.
Olabilir.
Belki yurt dışı seyahatine çıkacak olan arkadaşlarımız vardır veya euro ile ticaret yapan arkadaşlarımız vardır.
Düşüş beklentim yok TL bazında.
Yine yukarı yönde hareketler devam edebilir.
Yıl sonu hedefim benim.
Yine 55 lira seviyesi.
'DÜŞÜŞ YÖNLÜ BEKLENTİM DEVAM EDİYOR'
Uluslararası piyasalarda ons altın altının ons fiyatı 4193 dolar seviyesinde şu anda.
%4'e varan satışlar var karşımızda.
Ancak bu benim beklediğim düşüşler değil.
Yine 4000 dolar seviyesinin altına sarkınca tekrar mütaala edeceğiz.
3800 dolar gibi rakamlardan bahsedebiliriz ama şu anda 4200 dolar seviyesinin altına sarkan ons altın benim nazarımda yine de pahalı, yine düşüş yönlü beklentim devam etmekte.
'İKİ AYDA MİLLETİ SOYDULAR'
Bu iki aylık süreç içerisinde özellikle finansal okur yazarlığı olmayanlara, özellikle Amerika'nın başı çektiği bu manipülasyon piyasasında bütün dünyadaki medya şirketlerine altın yok, gümüş yok algısıyla bütün sosyal medyada sürü psikolojisiyle bakın gördünüz mü altın kuyrukları, gümüş kuyrukları neler oluyor falan diye.
Güzel, milleti soydular.
Tabi geri kalmış ülkelerde, finansal, okur-yazarlı olmayan ülkelerde gaza gelenler, galeyana gelenler, onların dışarıdan getirmiş oldukları külçe altınlara ilk önce 3.500 dolar işçilik verdiler, daha sonra 7.000 dolar işçilik verdiler, daha sonra 8.000 dolar işçilikler verdiler, daha sonra da 11.500 dolar işçilikler verdiler.
Gaza gelmek böyle bir şey, panik olmak böyle bir şey.
MANİPÜLASYON VAR
Tabii Türkiye'de dönem düren böyle şeyler görüyoruz ve iki aydır sık sık sorguladım.
Kimin malına 3.500 dolar işçilik verdiniz?
Kimin malına 11.500 dolar işçilik verdiniz?
Soygun var, manipülasyon var.
Soyuluyorsunuz uyarılarım çok ama önemli olan benim ne söylediğim.
Karşı tarafın ne anladığı benim için hiç önemli değil.
Kendilerini soydurmakta zevk alıyorlarsa onlar için yapılacak bir şey yok maalesef.
Yine düşüş önlü beklentim devam ediyor.
Bugün %4 civarında gerileyen ons altın benim nazarımda.
Yine de yüksek.
GRAM ALTI BİNİN ALTINA İNİNCE KONUŞURUZ!
4000 dolar seviyesin altına sarkınca tekrar yorumlarız.
Haliyle gram altın TL fiyatı da 6283 lira seviyesine kadar yükselmişti geçen hafta.
Şu anda 6122 lira seviyesinde.
Her ne kadar %2,5 civarında bir düşüş olsa da fiziki altın tarafında.
Yine benim nazarımda oldukça yüksek.
Tekrar 6000 lira seviyesinin altına sarkınca konuşuruz, mütalaasını yaparız.
Yine benim nazarımda yüksek kalmaya devam ediyor.
KİMLER BATACAK?
2 aydır manipülasyon piyasasında olduğumuzu sık sık dillendirdim ama Bu manipülasyon piyasası bittikten sonra, piyasalar normalleştikten sonra, teknik ve mantık olarak piyasa okunduktan sonra, kimi, nasıl, kimler, nasıl soydu, bu manipülasyona kimler alet oldu ve bu piyasada kekler kimlerdi, kuyrukçular vardı ya ne kadar zarar ettiler, hepsinin hesabını yapacağız.
Yani o büyük balkon konuşmamızı yapacağız ama şimdi değil tabii ki.
Siz zeki insanlarsınız, sabırlı insanlarsınız.
Ne zaman alınacak, ne zaman satılacak, ne zaman beklenecek?
Çünkü beklemek de bir noktada yatırımdır.
Kişinin kendine yaptığı yatırımdır.
Tabii ki bu süreçte yine kaldıraşlı işlem yapanlar maalesef batacak.
Bütün varlıklarını kaybedecek.
Bilmediği piyasaya girenler batacak.
Her şeyini kaybedecek.
KİM DAHA ÇOK ZARARDA?
Özellikle malını, fiziki birikimlerini bu döviz olabilir, altın olabilir.
Başkasına emanet bırakanlar, dövizciye, kuyumcuya emanet bırakanlar batacak.
Onların kaderleri böyle.
Uyarıları dikkate almıyorlar.
Yine bu süreçte kısa vadeli birbirlerine borç alan verenler batacak.
Soru şu, borç alan mı zararda, borç veren mi zararda?
Şimdiki altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını, döviz fiyatlarını falan görünce borç alan zararda gibi yorumlayabilirsiniz.
Alan zarar etti falan.
Eğer borcuna sadıksa ve kendine güveniyorsa Onun için problem yok.
'DÜŞÜŞLER TAMAMLANSIN TEKRAR KONUŞALIM'
Ama borç veren borcunu alabiliyorsa asıl zarar orada.
O yüzden eğer sağda solda borç verdiğiniz kişiler varsa emin olun 2026 yılında bugün ödemeye zorlananlar 2026 yılında da ödemeye zorlanacak.
O yüzden borç verecek olanlar dikkat etmesi lazım.
Bu su çekilince o suyun altındaki killer daha çok görünecek.
Şu anda değil.
Bir normalleşme sürecini görelim.
Şu anda normalleşme sürecini daha gördüğümüzü düşünmüyorum.
Yani şu anda %3 satışlar, gümüş tarafındaki %5 satışlar benim nazarımda bir şey değil.
O beklediğim düşüşler değil daha doğrusu.
O düşüşler gelince tekrar A'dan Z'ye son iki ayın bütün yorumlarını yapacağız kıymetli arkadaşlar."