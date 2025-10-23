Menü Kapat
17°
Ekonomi
HAK-İŞ'ten emekli maaşı ve asgari ücret çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, adaletli gelir dağılımı için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Emeklilik vakti gelmesine rağmen bir yıl sonra emekli olan vatandaşların maaşının düşmesine tepki gösteren Mahmut Arslan, "Bu adaletsiz uygulamadan vazgeçin" çağrısını yaptı. Arslan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili de mesaj verdi.

'in 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'daki bir otelde "Emek Kahramanları Ödül Töreni" düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, HAK-İŞ'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kısa film gösterildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan törende yaptığı konuşmada, konfederasyonun 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

HAK-İŞ'ten emekli maaşı ve asgari ücret çağrısı

SENDİKA ÜYELERİNE 'ÜYE SAYISI' ÇAĞRISI

HAK-İŞ'in, dünyanın her yerinde mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğini belirten Arslan, bu nedenle HAK-İŞ'in evrensel bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Arslan, sahip oldukları 950 bin üye sayısını yeterli görmediklerini ifade ederek, üyelerini, üye sayısını artırmak için göreve davet etti. HAK-İŞ'i büyütmenin en önemli görevleri olduğunu dile getiren Arslan, "Türkiye'nin en güçlü, en etkin konfederasyonuyuz, yeni 50 yılda üyesi en fazla olan konfederasyon olmak zorundayız." dedi.

HAK-İŞ'ten emekli maaşı ve asgari ücret çağrısı

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ: BU ADALETSİZ UYGULAMADAN VAZGEÇİN!

Ülkedeki gelir dağılımının hakkaniyetli olması için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen Arslan, bu mücadeleyi sadece HAK-İŞ üyeleri için değil, tüm mağdurlar için yapacaklarını söyledi. Çalışma hayatında birçok sorun olduğuna dikkati çeken Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

HAK-İŞ'ten emekli maaşı ve asgari ücret çağrısı

"Emekli olacak kardeşlerimiz, bir sonraki yıl emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Dünyada böyle bir örnek olabilir mi? Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor. Sayın bakanlara, SGK'ya 'Lütfen bizi duyun, bu adaletsiz bir uygulama, bundan vazgeçin' diyoruz. Duyuramıyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Taşeron şirketlerden kardeşlerimizi kurtardık. 100 bin arkadaşımız hala kadro alamadı. 'Bizi duyun, bunları da kadroya alalım' diyoruz. 'Kamuda, yerel yönetimlerde eksiklerimiz var, bunları çözelim' diyoruz. Kimse duymuyor. Bunlar için mücadele etmemiz gerekiyor. Asgari ücret, kayıt dışı istihdam sorunları ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili mücadele etmemiz gerekiyor."

