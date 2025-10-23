Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bir sinek ısırığı ölümüne neden oldu! Genç adam sadece birkaç haftada hayatını kaybetti

İngiltere'de tek bir sinek ısırığı ölüme neden oldu. 31 yaşındaki Andrew Kane, sinek ısırığından sadece birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir sinek ısırığı ölümüne neden oldu! Genç adam sadece birkaç haftada hayatını kaybetti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 15:13

İngiltere'de yapan 31 yaşındaki Andrew Kane, bir sinek tarafından ısırıldığını fark etti fakat umursamadı. Zamanla sineğin ısırdığı bölge yara haline geldi. Kane kolundaki kızarıklık, kaşıntı için doktora gittiğinde ise antibiyotik tedavisine başlandı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Antibiyotikler işe yaramış gibi görünse de Kane arkadaşlarıyla beraber dışarda eğlendiği esnada bir anda yere yığıldı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Kane'in vücuduna (kan zehirlenmesi) yayıldığı belirtildi.

Bir sinek ısırığı ölümüne neden oldu! Genç adam sadece birkaç haftada hayatını kaybetti

5 HAFTA HASTALIKLA MÜCADELE ETTİ

Genç adam, beş hafta boyunca sepsis hastalığıyla mücadele etti ve bu süre zarfında Newcastle'daki Freeman hastanesine nakledildi, burada suni komaya sokuldu ve iyileşme belirtileri gösterdi. Fakat yeniden vücuduna yayılmaya başladı. Kane'in organları birer birer iflas etti ve genç adam hayatını kaybetti.

Bir sinek ısırığı ölümüne neden oldu! Genç adam sadece birkaç haftada hayatını kaybetti

''HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ''

Dailymail'in haberine göre, annesi Rachel Kane, oğlunun tedavi süreci boyunca bir an bile yanından ayrılmadı. Cenaze öncesinde yerel basına konuşan anne, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O kadar güçlü bir çocuktu ki... Bir sinek ısırığının bunu yapabileceğini asla düşünmezdim. Her şey çok hızlı gelişti. Sonuna kadar yanındaydım. Hala gerçek gibi gelmiyor, sanki kötü bir rüya gibi..."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayvandan insana bulaşan hastalık onlarca kişiyi öldürdü!
Soğuk algınlığına geçit yok: Bu mucize besinleri tüketenler hastalık nedir unutuyor!
ETİKETLER
#enfeksiyon
#çiftçilik
#sepsis
#Kan Zehirlenmesi
#Sinek ısırığı
#Sağlık Felaketi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.