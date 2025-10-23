FIFA'dan Taliban'ı kızdıracak karar! Afgan kadın milli takımı turnuvada yer alacak

Afganistan'da 2021 yılından beri iktidarı elinde tutan Taliban yönetimi, ülkede kadınların spor yapmalarına engel olmak için yasak getirmişti. Bunun üzerine Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ülkeyi terk etmiş ve futbolcuların çoğu hayatlarına Avustralya'da devam etmişti.

FIFA, 23-29 Ekim 2025 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan "FIFA Unites: Women's Series" (FIFA Birleşiyor: Kadınlar Serisi) adlı turnuvaya çoğunluğu yurt dışında yaşayan Afgan milli takımını da dahil etme kararı aldı.

FAS ULAŞIM KONUSUNDA EL UZATTI

FIFA'nın açıklamasına göre Afgan futbolcular Fas'ta toplanacak ve buradan Dubai'ye hareket edecekler. Yapılan açıklamada ulaşım konusundaki desteği için Fas Futbol Federasyonu'na ayrıca teşekkür edildi.

23 Ekim tarihinde başlayacak olan organizasyonda Birleşik Arap Emirlikleri, Çad, Libya ve Afganistan yer alacak.

YENİ İSİMLE SAHAYA ÇIKACAKLAR

Afgan Kadın Milli Futbol takımı, turnuva boyunca "Afgan Kadınlar Birliği" adıyla sahaya çıkacak.