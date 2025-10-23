Batman'daki otobüs şoförü gündem oldu! Bu nasıl refleks?

Batman'da otobüs şoförünün yaya yoluna aniden çıkan çocuğa çarpmamak için gösterdiği refleks güvenlik kameralarına yansıdı. Şoförün hareketi alkış topladı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinde bir çocuk aniden yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan bir otobüs aniden frene asıldı. Küçük çocuk saniyelerle ezilmekten kurtuldu.

Olay anı, otobüsün içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşlar, sürücünün dikkati sayesinde büyük bir üzüntünün önüne geçildiğini belirtti.