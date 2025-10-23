Menü Kapat
Edirne Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede? 26 Ekim Türk Yıldızları gösteri uçuşu programı

Türk Yıldızları, Edirne'de uçuş gösterisi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu ise merak ediliyor. 26 Ekim Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunun programı belli oldu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi , 'da gösteri uçuşları gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gösteri uçuşları sırayla , ve 'da gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Edirne Türk Yıldızları ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleştirileceği merak ediliyor.

EDİRNE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 26 EKİM?

Türk Yıldızları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Edirne gösteri uçuşu 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

Gösteri uçuşunun çevre tanıma ve prova uçuşları ise 24-25 Ekim tarihlerinde saat 16.302da yapılacak.

EDİRNE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE 26 EKİM?

Türk Yıldızları'nın Edirne'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu Selimiye Meydanı'nda yapılacak. Vatandaşlar meydandan ücretsiz bir şekilde Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu takip edebilecekler.

Türk Yıldızları'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Yıldızlar Trakya’da
Gökyüzü kırmızı beyaz, yürekler tek ritimde atıyor.
Edirne - Kırklareli - Çorlu semalarında buluşuyoruz!
Tüm halkımız davetlidir.

Edirne
Çevre Tanıma Uçuşu: 24 Ekim 16:30
Prova Uçuşu: 25 Ekim 16:30
Gösteri Uçuşu: 26 Ekim 16:30
Yer: Selimiye Meydanı

Kırklareli
Çevre Tanıma Uçuşu: 27 Ekim 16:30
Prova Uçuşu: 28 Ekim 16:30
Gösteri Uçuşu: 29 Ekim 16:30
Yer: Kırklareli Barajı – DSİ Tesisleri

Çorlu
Çevre Tanıma Uçuşu: 30 Ekim 14:30
Prova Uçuşu: 31 Ekim 14:30
Gösteri Uçuşu: 1 Kasım 14:30
Yer: Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı"

