Ecogreen Enerji halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı

Ecogreen Enerji halka arzı dün itibarıyla talep toplamaya başladı. Halka arz ile yakından ilgilenenler ise borsada işlem tarihini bekliyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplayacak olan hisse Ana Pazar'da işlem görecek. Yatırımcılar ise borsada işlem göreceği tarihi bekliyor. Hissenin talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek.

ECOGREEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Şu an için lot miktarı netleşmezken olası lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL

- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL)

- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL)

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL)

- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)