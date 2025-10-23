Menü Kapat
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kadınların etek altına ve bacaklarına bağlı olarak bulundular! Yetkililer de şaştı kaldı

Hong Kong yakınlarında bulunan Wenjindu Limanı'nda, yetkililer, iki kadının yürüyüşlerinden şüphelendi. Kadınları durduran yetkililer, oldukça şaşırtıcı bir manzarayla karşı karşıya kaldılar.

Kadınların etek altına ve bacaklarına bağlı olarak bulundular! Yetkililer de şaştı kaldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
23.10.2025
15:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
15:46

yakınlarındaki Wenjindu Limanı'nda yetkilileri, 'beyan edecek bir şeyim yok' hattından geçti. Yetkililer, kadınların yürüyüşlerini tuhaf bulunca durdurdular. Kadınlardan birinin bol bir etek giymesi dikkat çeken bir başka unsurdu.

68 CANLI KAPLUMBAĞA

Yetkililer, arama yapınca kadınların bacaklarına siyah çoraplarla bağlanmış canlı kaplumbağalarla karşılaştılar. İlk durdurulan kadının bacaklarına bağlı 39 hayvan bulundu. Bol bir etek giyen kadından ise 29 canlı kaplumbağa çıktı.

Kadınların etek altına ve bacaklarına bağlı olarak bulundular! Yetkililer de şaştı kaldı

Polis, kadınların 'sert adımlarla ve zorlanarak' yürüdüklerini belirtti. Daily Star'ın haberine göre, görevliler, garip hareketlerinden şüphelenip üzerlerinde arama yapınca sıra dışı yöntemleri de ortaya çıktı. Toplamda 68 kaplumbağanın tamamı canlıydı ve türlerinin 'Geochelone' cinsine ait yıldız kaplumbağalar olduğu doğrulandı.

Kadınların etek altına ve bacaklarına bağlı olarak bulundular! Yetkililer de şaştı kaldı

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Kadınlar olay yerinde gözaltına alındı ve Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Çin Gümrük yetkilileri, vatandaşları uyararak şunları söyledi:

"Canlı hayvan, bitki ya da biyolojik materyal taşıyan yolcular, bunları gümrükte beyan etmek zorundadır. Bildirmeden sokmak veya kaçırmak yasa dışıdır ve ciddi cezaları vardır."

ETİKETLER
#çin
#kaçakçılık
#gümrük
#Hong Kong
#Kaplumbağa Kaçakçılığı
#Canlı Hayvan Taşımacılığı
#Dünya
