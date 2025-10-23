Kadınların etek altına ve bacaklarına bağlı olarak bulundular! Yetkililer de şaştı kaldı

Hong Kong yakınlarındaki Wenjindu Limanı'nda gümrük yetkilileri, 'beyan edecek bir şeyim yok' hattından geçti. Yetkililer, kadınların yürüyüşlerini tuhaf bulunca durdurdular. Kadınlardan birinin bol bir etek giymesi dikkat çeken bir başka unsurdu.

68 CANLI KAPLUMBAĞA

Yetkililer, arama yapınca kadınların bacaklarına siyah çoraplarla bağlanmış canlı kaplumbağalarla karşılaştılar. İlk durdurulan kadının bacaklarına bağlı 39 hayvan bulundu. Bol bir etek giyen kadından ise 29 canlı kaplumbağa çıktı.

Polis, kadınların 'sert adımlarla ve zorlanarak' yürüdüklerini belirtti. Daily Star'ın haberine göre, görevliler, garip hareketlerinden şüphelenip üzerlerinde arama yapınca sıra dışı kaçakçılık yöntemleri de ortaya çıktı. Toplamda 68 kaplumbağanın tamamı canlıydı ve türlerinin 'Geochelone' cinsine ait yıldız kaplumbağalar olduğu doğrulandı.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Kadınlar olay yerinde gözaltına alındı ve Çin Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Çin Gümrük yetkilileri, vatandaşları uyararak şunları söyledi:

"Canlı hayvan, bitki ya da biyolojik materyal taşıyan yolcular, bunları gümrükte beyan etmek zorundadır. Bildirmeden sokmak veya kaçırmak yasa dışıdır ve ciddi cezaları vardır."