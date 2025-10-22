Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kahvesini kanalizasyona döktü ve bu ona yaklaşık 9 bin TL'ye mal oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt, bilmediği yasa nedeniyle 150 sterlin yaklaşık 8 bin 500 TL ceza ödemek zorunda kaldı. Yeşilyurt'un suçu ise kahvesini kanalizasyona dökmekti.

Kahvesini kanalizasyona döktü ve bu ona yaklaşık 9 bin TL'ye mal oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
13:16
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
13:16

Burcu Yeşilyurt'un, 'da kahvesini kanalizasyona dökmesiyle para cezası alması bir oldu. Otobüse binmeden önce kupasındaki kahveyi kanalizasyona döken Yeşilyurt'u 3 görevli durdurdu. Richmond İstasyonu yakınındaki otobüs durağında çevre zabıtaları tarafından 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. maddesi kapsamında cezalandırılan Yeşilyurt, cezayı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

''CEZA ÇOK AĞIR, ORANTISIZ YAPTIRIM''

Burcu Yeşilyurt, "Otobüsümün yaklaştığını fark ettim, bu yüzden kupamda kalan az bir miktarı döktüm. Gerçekten çok azdı. Arkamı döndüğüm anda üç adam beni takip etmeye başladı ve hemen durdurdular. Önce otobüsle ilgili bir sorun olduğunu sandım. Sıvı bir maddeyi kanalizasyona dökmenin yasadışı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten şok ediciydi. Bu bana oldukça adaletsiz geliyor. Cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Orantısız bir yaptırım" dedi.

Kahvesini kanalizasyona döktü ve bu ona yaklaşık 9 bin TL'ye mal oldu

HENÜZ CEZAYI ÖDEMEDİ

Zabıtalarla yaşadığı anın kendisi için "oldukça ürkütücü" olduğunu ve işe giderken "titrediğini" söyleyen Yeşilyurt, otobüs durakları ile çöp kutularına bu konuda daha açık uyarı levhaları yerleştirilmesi çağrısında bulundu. Burcu Yeşilyurt, henüz cezayı ödemediğini ve belediyeye resmi şikayette bulunduğunu belirtti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Richmond Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise zabıtaların "profesyonel ve tarafsız" davrandığı, cezanın da belediye politikaları doğrultusunda kesildiği belirtildi. Açıklamada, olay anında zabıtaların vücut kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilerek, "Görüntüler, memurların profesyonel davrandığını ve durumu hassasiyetle ele aldığını göstermektedir" denildi.

Kahvesini kanalizasyona döktü ve bu ona yaklaşık 9 bin TL'ye mal oldu

Belediye açıklamasında, "Kimse almak istemez. Politikalarımızı her zaman adil ve anlayışlı şekilde uygulamayı amaçlıyoruz. Richmond’un su yollarını korumak ve sokaklarımızı temiz ve güvenli tutmak için kararlıyız. Yaptırım yalnızca gerektiğinde uygulanır. Ceza alan vatandaşlar, uygulamanın hatalı olduğunu düşünüyorlarsa itirazda bulunabilir" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. Maddesi uyarınca atıkların kara veya su kirliliğine yol açacak şekilde boşaltılmasını suç sayıyor.

