Dünya
Labubu çılgınlığı: Yüz binlerce liralık koleksiyon bebekleri çaldı, yakayı ele verdi

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir kişi, yaklaşık 9 bin dolar yani 377 bin TL'lik 43 Labubu koleksiyon bebeği çaldı. Polis, çalınanlar arasında oldukça nadir bulunanlar olduğunu da söyledi.

Labubu çılgınlığı: Yüz binlerce liralık koleksiyon bebekleri çaldı, yakayı ele verdi
Avustralya'nın kentinde polisin düzenlediği bir operasyonla onlarca Labubu bebeği çalındığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki bir kişinin, yaklaşık 9 bin dolar yani 377 bin TL değerinde Labubu bebeği çaldığı anlaşıldı.

Polis, şahsı ve mal bulundurma suçlamasıyla gözaltına aldı.

Labubu çılgınlığı: Yüz binlerce liralık koleksiyon bebekleri çaldı, yakayı ele verdi

SINIRLI ÜRETİM PARÇALARI DA VAR

Polis, çalınan 43 bebekten bazılarının yaklaşık 500 dolar değerinde sınırlı üretim bir koleksiyonun parçaları olduğunu belirtti. Gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece Mayıs 2026'da Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen eşyalar arasında, kahverengi bir çantaya takılı pelüş Labubu anahtarlığı da bulundu.

LABUBU BEBEKLERİ BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu bebekleri, piyasaya sürüldüğü 2015'ten bu yana büyük ilgi görüyor.

İlk olarak yaklaşık 30 dolara satılan bebekler yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

ETİKETLER
#hırsızlık
#melbourne
#Koleksiyon
#Çalıntı
#Labubu
#Kasing Lung
#Dünya
