Yaşam
 Özge Sönmez

Bir ilçe diken üstünde! Mahalleli her yerde bu genci arıyor: 'Çok korkuyoruz, hemen kayboluyor'

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 28 yaşındaki Güven E., ilçede büyük tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar 2 haftadır korkudan sabah saat 05.00'a kadar nöbet tutuyor. Yaşananlar karşısında şoke olan Dikbıyık Mahalle Muhtarı Sedat Özdemir, 'Çok hızlı koşuyor, yetişemiyoruz. Herkes tedirgin" açıklamasında bulundu.

23.10.2025
15:43
23.10.2025
15:51

'un Çarşamba ilçesinde 2 hafta önce kaybolan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Güven E. mahalleliyi tedirgin etti. Evlere ve iş yerlerine giren genç yemek yiyip dinlendikten sonra başka yerlere geçerek izini kaybetmeyi başarıyor. Genç kimseye zarar vermese de Dikbıyık ve Şenyurt mahallelerinde vatandaşlar, her yerde onu arıyor. Nöbet tutan vatandaşlar gencin hemen bulunmasını talep etti.

Bir ilçe diken üstünde! Mahalleli her yerde bu genci arıyor: 'Çok korkuyoruz, hemen kayboluyor'

GEÇ SAATLERE KADAR PEŞİNDELER

Şenyurt Mahallesi sakinlerinden Senem Altuntaş, "Çok korkuyorum. Ben evde tekim ve kimse yok. Bizim evin yakınında görmüşler. Babam geldi, evin önünü ve çevresini araştırdı. Kimseye güvenmiyorum. Herkes bu kişiyi bulsun" dedi.

Bir ilçe diken üstünde! Mahalleli her yerde bu genci arıyor: 'Çok korkuyoruz, hemen kayboluyor'

"ÇOK KORKUYORUZ"

Safiye Çelen, "Akşam burası adeta ana baba günü gibiydi. Sabah saat 05.00'e kadar aradılar. Gece boş bir eve girmiş, kadın bunu görmüş ve başta eşini sanmış. Sonra çığlık atınca kaçmış. Bu gece sabaha kadar mezarlığı dolaşıyorlar. Çok korkuyoruz, çocuklarımız var. Ben gece üç kere elimde değnekle dışarı çıkıyorum, bir şey var mı diye bakıyorum" ifadelerini kullandı. Ayşe Tozmaz, "Dışarı çıkmak üzereydim. Orada adamı gördüğümde atlamıştı. Beni görünce kaçtı. Korkmuyorum ama karşımda görünce geri çekildim" dedi.

Bir ilçe diken üstünde! Mahalleli her yerde bu genci arıyor: 'Çok korkuyoruz, hemen kayboluyor'

"HIZLI KOŞUYOR, YETİŞEMİYORUZ"

Dikbıyık Mahalle Muhtarı Sedat Özdemir ise "Bir haftadır bu vatandaşı arıyoruz ama bulamıyoruz. Vatandaşlar da arıyor. Şu ana kadar 5-6 yere girdi. Yaklaşık 200 genç ve kolluk kuvvetleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Mala zarar vermiyor, girdiği yerlerde yemek yiyor. bozuk denildi. Şu ana kadar kimseye zarar vermedi. İnsanlarda aşırı bir tedirginlik var, çocuklar ve kadınlar çok korkuyor. Ruh sağlığı bozuk olduğu için hızlı koşuyor, yetişemiyoruz. Görünen noktalarda kayboluyor" ifadelerini kullandı.
Market sahibi Fatih Can da, "Bizim dükkâna saçı keserek giriyor. Manav tezgâhının üstünden geçiyor. İçerideki alarm sistemini gördükten sonra dükkanın arka tarafına geçiyor. Orada komşu fark edince kaçıyor ama biraz abur cubur alıyor" diye konuştu.
Genci arama çalışmaları sürüyor.

Bir ilçe diken üstünde! Mahalleli her yerde bu genci arıyor: 'Çok korkuyoruz, hemen kayboluyor'
