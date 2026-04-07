Yastık altı altın saklayanlar dikkat! İslam Memiş açıkladı: En kritik 24 saate girdik

Altın ve gümüş yatırımcısı için en kritik saatlere girildi. Dünyadaki jeopolitik gerilimi fiyatlayan değerli metaller için kırılma zamanı geldi.
Memiş, piyasalardaki belirsizliğe şu sözlerle dikkat çekti:
“Piyasalar yarın kendine yeni bir yön bulacak, olumlu ya da olumsuz yönde. Bütün dünya yarına odaklandı. Bakalım. Yarın tamam mı devam mı bu sorunun cevabını hep beraber görmüş olacağız.”
Savaşın sona ermesi ihtimaline değinen Memiş, bu senaryoda özellikle enerji ve değerli metallerde önemli hareketler yaşanabileceğini ifade etti.
Memiş, "Tabii savaşın sonlanması halinde yine petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol karşısındaki baskılanmış değer kaybetmiş bütün enstrümanlarda tekrar yükseliş yönlü hareketler kaçınılmaz olacaktır" dedi.
Piyasalardaki mevcut tabloyu da değerlendiren Memiş, "Ons altın 4.644 dolar seviyesinde. Gümüşün onsu 72 dolar seviyesinde ama petrol fiyatları yükseldi. 115 dolar seviyesi şu an itibarıyla. Brent petrolün varil fiyatında 116 direnci var. Bakalım buradan tekrar bir geriye dönüş olacak mı? Yoksa 200 dolar seviyesinin önü açılacak mı?"
Memiş, olası bir ateşkes beklentisi için "Ama ben şahsen çok kötümser değilim. Piyasaları her ne kadar farklı gelişmelerle manipüle etmeye devam etseler de burada kısa vadeli bir ateşkes olabilir diye ben düşünüyorum. Bakalım yarın hep beraber göreceğiz. Piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama dönemi de olabilir" şeklinde konuştu
Altın piyasasında yılın ilk çeyreğinde yaşanan dalgalanmalara değinen Memiş, yatırımcı davranışlarında önemli değişim yaşandığını söyledi:
"Bu yılın ilk çeyreğinde bankalara koşan, bankalarda altın yatırımı yapan yatırımcıların sayılarında ciddi bir artış olduğu görünüyor. Ve bankalardaki altın miktarı 676 tona yükseldi ilk çeyrekte"
Fiziki altın piyasasında yaşanan “işçilik farkı” sorununa da dikkat çeken Memiş, "İki hafta önce o sert düşüşleri yaşandı 4100 dolar seviyesine kadar. O zaman 9000 dolara kadar fiziki altınlarda bir işçilik vardı. Yani 1 kilogram külçe altını yurt dışına kıyasla 9000 dolar fazla parayla satın alıyordunuz. Bir hafta sonra 6000 dolara geriledi. Dün 1357 dolara kadar bu işçilikler geriledi. Daha normale döndü yani artık.”
Altın arzında da normalleşme başladığını belirten Memiş "Piyasada da altın bulmak önceden imkansızdı iki hafta önce. Yoktu yani. Şimdi artık normalleşti piyasada var" dedi.
Yastık altı altınlara ilişkin güvenlik uyarısında bulunan Memiş, "Herkes zannetmesin ki biz evimizde altını hırsızın bulamayacağı bir yerde altın saklıyoruz. Eğer evinizde kasa yoksa taşınabilir bir seviyedeyse bu kasanız o zaman sigorta kapsamında olmuyor" şeklinde konuştu.
Bankalardaki güvence limitine de değinen Memiş, "Bankalarda bulundurulan mevduat hesaplarında 1 milyon 200 bin liraya kadar sigorta var. Benim milyarlarca param bankada ama benim kafam rahat demeyin" dedi.
Alternatif yatırım araçları arasında darphane sertifikasını öne çıkaran Memiş, "Devletin desteklemiş olduğu darphane sertifikası bana daha mantıklı geliyor. Mesela burada hemen anında cep telefonuyla işlem yapabiliyorsunuz ama beraberinde 50 gramın üzerinde fizikiye de çevirebiliyorsunuz" dedi.
Memiş, piyasadaki ana belirleyiciler için "Altın, gümüş, bakır, diğer endüstriyel metaller hep beraber geriliyor, hep beraber yükseliyor. Burada savaş trendimizde şu anda petrol ve dolar endeksi var. Petrol ve dolar indeksi yükseldiği zaman değerli metaller geriliyor" diyerek özetledi.
Uzun vadeli yatırımcılar için ise net bir mesaj verdi:
"Yani uzun vadeli yatırımcıların şu anda toplama zamanı diyebiliriz. Yani al unut, al unut, al unut böyle devam ediyor süreç"