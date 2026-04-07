Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Yoğun konser temposu İstanbul'daki evinden rahatsızlanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Sanatçı, ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 14:48

Yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlanan , ambulansla . Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.
Sanatçı yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlandı.
Sanatçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.
İBRAHİM TATLISES KORKUTTU! TÜM YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses ailesini korkuttu. sanatçının haberi alan yakınları hastaneye koştu.

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1952 doğumlu İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. "İmparator" lakabı ile anılır.

ÖzellikDeğer
Adı Soyadıİbrahim Tatlıses
Doğum Tarihi1 Ocak 1952
MesleklerŞarkıcı, Yapımcı, Oyuncu, Yönetmen, Televizyon Programcısı, İş İnsanı
Tanındığı BölgelerTürkiye, Yunanistan, Orta Doğu
Lakabıİmparator
Ünlü Olduğu TürküAyağında Kundura
DiskografiNeredeyse 50 albüm
Sinema KariyeriBirçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı

"Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, günümüze kadar neredeyse 50 albüm çıkarmış, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.

İBRAHİM TATLISES OĞLU AHMET TATLI VE KIZI DİLAN ÇITAK İLE DAVALIK OLDU

Tatlıses, aile üyelerine yönelik sitemlerini de dile getirdi. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" ifadelerini kullanan , oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini öne sürdü. Kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" sözleriyle kırgınlığını paylaştı.

Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairesinin yer aldığı blokta geçtiğimiz dönemde büyük bir yangın çıkmış, 168 daireli sitede 40 daire ağır hasar görmüştü. Yangın sırasında İstanbul'da bulunan Tatlıses doğrudan etkilenmemişti. Evinin baştan aşağı yenilendiğini söyleyen sanatçı, yangında en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü dile getirdi. Turşuya olan düşkünlüğünü anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular ve sağlıklı yiyeceklerle de dikkat çekti.

İBRAHİM TATLISES'İN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Çocuklarıyla mal varlığı sebebiyle sık sık karşı karşıya gelen Tatlıses,'in serveti dikkat çekti. Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

