Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burcu Güneş ile Demet Akalın tartışmasına Emre Altuğ da katıldı! "Küslüğü 25 yaşında bıraktım"

Burcu Güneş meslektaşlarıyla atışma yaşamış ve konuyla ilgili Emre Altuğ'un "'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' sözlerine alınmıştı. Yakın dost olan ikiliden Burcu Güneş" Emre benim için bitmiştir" derken, Emre Altuğ karşılık olarak ise ""Kavgayı ve küslüğü 25 yaşında bıraktım" diyen Altuğ, "Gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 11:14

Burcu Güneş, geçtiğimiz ay 'un 'Efsane' albümünün lansman gecesinde ile ilgili konuşmuş ve "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" demişti. Burcu Güneş'in sözlerine , ve de katılmıştı. Emre Altuğ albüm tanıtım gecesinde yaşanan olayla ilgili Burcu Güneş'e sitem etmişti. Emre Altuğ, "Emre benim için bitmiştir" açıklamasını yapan Burcu Güneş'in sözlerine karşılık verdi ve "Kavgayı ve küslüğü 25 yaşında bıraktım" dedi.

Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkındaki açıklamaları ve buna Emre Altuğ'un verdiği tepkilerle başlayan tartışma büyüyor.
Burcu Güneş, Demet Akalın'ı sanat, emek, duruş ve kalite açısından kendinden uzak gördüğünü belirtmişti.
Ece Seçkin, İrem Derici ve Bengü de Burcu Güneş'in sözlerine katılırken, Ebru Gündeş Demet Akalın'a destek verdi.
Emre Altuğ, Burcu Güneş'in açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Güneş'in lansman gecesi klipleri izlenirken dışarıda röportaj yapmasına kırıldığını belirtti.
Emre Altuğ'un açıklamaları üzerine Burcu Güneş, "Emre benim için bitmiştir" dedi.
Emre Altuğ, Burcu Güneş'in sözlerine karşılık olarak, "Kavgayı ve küslüğü 25 yaşında bıraktım" diyerek Güneş'in tekrar kendisiyle iyi bir ilişki kurmasını umduğunu söyledi.
BURCU GÜNEŞ İLE DEMET AKALIN TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkındaki sözlerine bazı meslektaşları tepki göstermişti. Ece Seçkin, Bengü ve İrem Derici gibi isimler Akalın'a destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Ebru Gündeş de, Akalın'ın "Minicik kaldırım taşı, pırlantaya mı karşı" sözlerinin yer aldığı 'Pırlanta' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. Polemik, Emre Altuğ'un albümünün lansman gecesini gölgede bırakmıştı.

Daha sonra konuyla ilgili açıklamada bulunan Emre Altuğ, "Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona ‘Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı" demişti.

"Bir şey daha öğrendim, o beni iyice üzdü" diyen Emre Altuğ, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı: Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım" dedi.

BURCU GÜNEŞ "EMRE BENİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Emre Altuğ'un açıklamalarının ardından Burcu Güneş, meslektaşı için "Emre benim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Altuğ, katıldığı bir ödül töreninde Güneş'in kendisi için kullandığı ifadeler hakkında konuştu. Şarkıcı, "Allah korusun ben hayatta öyle bir şey söylemem, kimseye küsmem. Kırılırım ama küsmem. Ben Burcu'yu eskiden beri tanıyorum. Burcu kalbi çok güzel bir kızdır. Bence bu hezeyanı atlatacaktır. Tekrar eski ilişkimize geri döneriz diye düşünüyorum. Bu konuda benim ümidim var. Burcu'nun kalıcı bir küslük yaşayacağını sanmıyorum. Kavga, gürültü ve küslükleri 25 yaşında bıraktım. 25 yaşından sonra kimseyle küs kalmamaya, kavga etmemeye hayret ediyorum. Açıkçası gereksiz de buluyorum çünkü üç günlük hayat..." dedi.

