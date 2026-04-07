Orhan Gencebay, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçı, taburcu olduktan sonra ilk kez bir ödül töreninde görüntülendi. Sağlıklı görüntüsüyle yorum yağmuruna tutulan Orhan Gencebay'a bir uyarı ise eşi Sevim Emre'den geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hastaneden taburcu olan Orhan Gencebay ödül törenine katıldı! Sevim Emre'den eşine tepki geldi Rahatsızlığı sonrası hastaneden taburcu olan Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte katıldığı bir ödül töreninde ilk kez görüntülendi. Orhan Gencebay, korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınmış ve tedbir amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Gencebay, hastaneden çıktıktan sonra ilk kez bir ödül töreninde yer aldı. Ödül töreninde sağlıklı görünen Orhan Gencebay'a eşi Sevim Emre, maske takması konusunda uyarıda bulundu. Orhan Gencebay, törende yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirtti.

TABURCU OLAN ORHAN GENCEBAY, ÖDÜL TÖRENİNDE ORTAYA ÇIKTI

Korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan Orhan Gencebay, tedbir amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Orhan Gencebay'ın tedavisi geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Ünlü şarkıcı Gencebay, tedavisinin ardından bugün ilk kez bir ödül törenine katıldı. Orhan Gencebay, ödül törenine yardımla geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan şarkıcı, "İyiyim. Daha iyi olacağım. Allah'a çok şükür iyiyiz." dedi.

SEVİM EMRE'DEN "MASKENİ TAK" TEPKİSİ

Ünlü şarkıcıyı eşi Sevim Emre yalnız bırakmadı. Gencebay'ın eşi, şarkıcıyı maske takması konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğan Orhan Gencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur. Gencebay müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

SEVİM EMRE KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 1944 Eskişehir doğumlu olan Sevim Emre, 1963 Türkiye Güzeli seçilen, Avrupa 4. güzeli olan oyuncu ve Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşıdır. 1961-1970'lerde 20'den fazla sinema filminde rol alan Emre, 1974'ten beri Gencebay ile birliktelik sürdürmektedir.