Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı. Simge Sağın'da ilk açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınan Simge Sağın'dan ilk açıklama Ünlü isimlerin yer aldığı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol gibi isimler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Simge Sağın'ın evinde esrar bulunduğu iddia edildi. Simge Sağın'ın evinde yapılan aramada suç unsuru bulunmadığı, sadece reçeteli ilaç kullandığı belirtildi. Gözaltına alınan ünlüler arasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden ve Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu yer aldı. Simge Sağın'ın evinde hap, Melek Mosso'nun evinde hap, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

SİMGE SAĞIN'IN EVİNDE ESRAR BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

SİMGE SAĞIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Simge Sağın’ın evinde arama yapıldı, suç unsuru bulunmadı; sadece reçeteli ilaç kullandığı ve süreçte yetkililerle iş birliği yaptığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Simge SAĞIN

İbrahim ÇELİKKOL

Melek MOSSO

Deha BİLİMLER

Mustafa CECELİ

Ersay ÜNER

Bengü ERDEN

Z.Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU

İlkay Şencan

SİMGE SAĞIN KAÇ YAŞINDA?

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.