Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınan Simge Sağın'dan ilk açıklama

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Simge Sağın, oyuncu İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı. Simge Sağın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "evinde arama yapıldı, suç unsuru bulunmadı" ifadelerine yer verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:47

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında , Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı. Simge Sağın'da ilk açıklama geldi.

0:00 84
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ünlü isimlerin yer aldığı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol gibi isimler gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Simge Sağın'ın evinde esrar bulunduğu iddia edildi.
Simge Sağın'ın evinde yapılan aramada suç unsuru bulunmadığı, sadece reçeteli ilaç kullandığı belirtildi.
Gözaltına alınan ünlüler arasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden ve Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu yer aldı.
Simge Sağın'ın evinde hap, Melek Mosso'nun evinde hap, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildiği bilgisi yer aldı.
SİMGE SAĞIN'IN EVİNDE ESRAR BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde , Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

SİMGE SAĞIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Simge Sağın’ın evinde arama yapıldı, suç unsuru bulunmadı; sadece reçeteli ilaç kullandığı ve süreçte yetkililerle iş birliği yaptığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Simge SAĞIN
İbrahim ÇELİKKOL
Melek MOSSO
Deha BİLİMLER
Mustafa CECELİ
Ersay ÜNER
Bengü ERDEN
Z.Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU
İlkay Şencan

SİMGE SAĞIN KAÇ YAŞINDA?

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

BilgiDetay
Sanatçı AdıSimge Sağın (Sahne Adı: Simge)
Doğum Tarihi8 Ağustos 1981
MeslekTürk şarkıcı
Müzik Kariyerinin Başlangıcı2010'ların başı (Türk pop müziği)
Asıl Çıkışı Gerçekleştiren Şarkı"Miş Miş"
Çıkış Tarihi2015
Çıkış Şarkısının EtkisiRadyo ve televizyonlarda çok çalındı, liste başı oldu.
ETİKETLER
#esrar
#gözaltı
#simge sağın
#uyuşturucu operasyonu
#Ünlüler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.