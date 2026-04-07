İsrail Konsolosluğu çatışması sonrası RTÜK'den yayın kuruluşlarına çağrı

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi.

Özetle

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İsrail Konsolosluğu çatışması sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

RTÜK’TEN YAYIN KURULUŞLARINA ÖNEMLİ DUYURU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; Sadece resmî makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz.

