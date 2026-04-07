İsrail Konsolosluğu çatışması sonrası RTÜK'den yayın kuruluşlarına çağrı

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İsrail Konsolosluğu çatışmasına ilişkin açıklama yaptı.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 13:36
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 13:36

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi.

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi ve RTÜK bu olayla ilgili yayın kuruluşlarına infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.
RTÜK, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığını tespit etti.
RTÜK, soruşturmanın selameti ve toplumsal huzur için tüm yayıncıların sadece resmî makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması gerektiğini belirtti.
RTÜK, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında idari yaptırımlar uygulanacağını hatırlattı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), İsrail Konsolosluğu çatışması sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

RTÜK’TEN YAYIN KURULUŞLARINA ÖNEMLİ DUYURU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin başlatılmıştır. Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; Sadece resmî makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz.

https://x.com/rtukkurumsal/status/2041461855978201291

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma anları ortaya çıktı
