Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki hain saldırıyla ilgili ilk açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki hain saldırıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Beşiktaş'taki menfur saldırıyı lanetliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 16:04
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 16:40

Cumhurbaşkanı , ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen silahlı saldırı hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'taki saldırıyı lanetleyerek terörle mücadeleye devam edeceklerini belirtti ve savunma sanayi çalışanlarına teşekkür etti.
Beşiktaş'taki menfur saldırı lanetlendi.
Yaralı polisler için acil şifalar dilendi.
İstanbul emniyeti ve halkına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.
Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade edilmeyeceği belirtildi.
Savunma sanayide çalışan mühendislere teşekkür edildi.
Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Beşiktaş'taki menfur saldırıyı lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyor, İstanbul emniyeti ve halkına geçmiş olsun diyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.

"ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA GERİDE BIRAKIYORUZ"

Savunma sanayisinde canını dişine takarak çalışan gövdesini de taşın altına koyarak tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz.

"SAVUNMA SANAYİMİZ DAHA GÜÇLÜ BÜR HALE GELECEK"

Savunma sanayimizi daha güçlü bir hale getirecek bu yatırımlarla hava savunma sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü artıracak, akıllı mühimmat ailemize ve AR-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız. Yatırım bedeli 1 milyar dolara toplam yatırım ölçeği 3 milyar dolar ulaşan bu yatırımlarla menzile daha da hızlı ulaşacağız.

İNSANSIZ TEKNOLOJİLER VE SİBER SAVAŞLAR

İnsansız teknolojilerin ve siber uzaydaki konumlandırmaların her şeyi şekillendirdiği bir noktadayız. Bu yeni şekillenen nizamın kurucu aktörlerdeniz. Siper savaşların yerini siber savaşların aldığı bu yeni döneme ayak uydurmakta zorlanmıyoruz. Son 23 yıldır geliştirdiğimiz ürün, sistem, yazılım ve platformlarla ve kurumsal kapasitelerimizle bu alanda norm koyan ülkelerinden biri haline geldik"

