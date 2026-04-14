Levent'teki terör saldırıyla ilgili 1 tutuklama daha

Levent'teki hain terör saldırısıyla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Cömert Sokak'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beşiktaş'ta polise yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmasında tutuklanan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.
Soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si daha önce tutuklanmıştı.
2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.
Bugün İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha mahkemece tutuklandı.
Saldırıda yaralanan 2 teröristin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
SERBEST BIRAKILMIŞTI

kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

2 yaralı teröristin hastanede tedavi altında olduğu soruşturmada, 1 şüpheli daha bugün İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Levent’teki hain terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı: Teröristlerin keşif anları kamerada!
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
