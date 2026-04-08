Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Levent’teki hain terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı: Teröristlerin keşif anları kamerada!

İstanbul Levent’te polis noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada, teröristlerin olay yerinde iki kez keşif yaptığı saptandı. 1 ve 2 Nisan tarihlerinde bölgeyi mercek altına alan zanlıların, iz kaybettirmek için kendi araçlarını satıp saldırı için araç kiraladıkları ortaya çıktı.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 22:39
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 22:39

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent'teki terör saldırısına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor ve teröristlerin olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.
Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.
Zanlıların olay yerine geldikleri aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.
İKİ KEZ KEŞFE GELMİŞLER

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez için geldiği belirlendi.

Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin, yine keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Levent saldırısı sonrası 34 İlde DEAŞ operasyonu, 198 gözaltı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki hain saldırıyla ilgili ilk açıklama
