11°
Gündem
Bombalı eylem hazırlığındaydılar! MİT ve Emniyet tepelerine bindi: 4 DHKP-C’li terörist tutuklandı

İstanbul’da silahlı ve bombalı eylem hazırlığında 4 DHKP-C’li terörist, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı. DHKP/C’li 4 terörist tutuklanırken geçen yıl eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’daki çalışma ofisine keşif yaptıkları belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı () ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen A.B., M.D., Ö.K. ve A.K. isimli DHKP/C üyesi 4 hücre mensubu İstanbul’da yakalandı.

Bombalı eylem hazırlığındaydılar! MİT ve Emniyet tepelerine bindi: 4 DHKP-C’li terörist tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, DHKP/C'ye yönelik İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 hücre mensubu yakalanarak tutuklandı.
Eylem hazırlığında oldukları belirlenen A.B., M.D., Ö.K. ve A.K. isimli 4 DHKP/C üyesi İstanbul'da yakalandı.
Şüphelilerin İstanbul'daki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.
Tutuklanan şüphelilerden ikisinin, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma ofisine yönelik keşif yaparak eylem hazırlığında bulundukları belirlendi.
M.D. ve A.K.'nin örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç'in sorumluları iken DHKP/C'nin silahlı kanadı SPB'ye geçtikleri belirtildi.
Ö.K.'nın Gazi alan sorumluluğundan SPB bünyesinde faaliyet yürüttüğü aktarıldı.
Daha önce tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen A.K.'nin de DHKP/C'nin silahlı kanadı SPB içinde yer aldığı belirtildi.
MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda, DHKP/C’nin sözde silahlı propaganda birliklerinde (SPB) faaliyet gösteren 4 şüphelinin İstanbul Şubesi’ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Bombalı eylem hazırlığındaydılar! MİT ve Emniyet tepelerine bindi: 4 DHKP-C’li terörist tutuklandı

SİLAHLI VE BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

İstanbul’daki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bombalı eylem hazırlığındaydılar! MİT ve Emniyet tepelerine bindi: 4 DHKP-C’li terörist tutuklandı

HEDEFLERİNDE SÜLEYMAN SOYLUNUN ÇALIŞMA OFİSİ VARDI

Tutuklanan şüphelilerden ikisinin, geçen yıl eski İçişleri Bakanı ’nun Beyoğlu’ndaki çalışma ofisine yönelik keşif yaparak eylem hazırlığında bulundukları belirlenen M.D. ile A.K. olduğu öğrenildi. M.D. ve A.K.’nin, örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç’in sorumluları iken DHKP/C’nin silahlı kanadı SPB’ye geçtikleri; Ö.K.’nın ise Gazi alan sorumluluğundan SPB bünyesinde faaliyet yürüttüğü aktarıldı.

Bombalı eylem hazırlığındaydılar! MİT ve Emniyet tepelerine bindi: 4 DHKP-C’li terörist tutuklandı

Daha önce tutuklu bulunduğu Kayseri Kapalı Kadın Cezaevi’nden sağlık sorunları nedeniyle önceki yıl tahliye edilen A.K.’nin de DHKP/C’nin silahlı kanadı SPB içinde yer aldığı belirtildi.

