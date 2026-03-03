Bombalı eylem hazırlığındaydılar! MİT ve Emniyet tepelerine bindi: 4 DHKP-C’li terörist tutuklandı

Kategoriler
İstanbul
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen A.B., M.D., Ö.K. ve A.K. isimli DHKP/C üyesi 4 hücre mensubu İstanbul’da yakalandı.
MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda, DHKP/C’nin sözde silahlı propaganda birliklerinde (SPB) faaliyet gösteren 4 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemleri tamamlandı.
İstanbul’daki kritik noktalara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerden ikisinin, geçen yıl eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki çalışma ofisine yönelik keşif yaparak eylem hazırlığında bulundukları belirlenen M.D. ile A.K. olduğu öğrenildi. M.D. ve A.K.’nin, örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç’in sorumluları iken DHKP/C’nin silahlı kanadı SPB’ye geçtikleri; Ö.K.’nın ise Gazi alan sorumluluğundan SPB bünyesinde faaliyet yürüttüğü aktarıldı.
Daha önce tutuklu bulunduğu Kayseri Kapalı Kadın Cezaevi’nden sağlık sorunları nedeniyle önceki yıl tahliye edilen A.K.’nin de DHKP/C’nin silahlı kanadı SPB içinde yer aldığı belirtildi.