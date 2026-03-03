Menü Kapat
 Ümit Buget

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yerine kim geçecek? Takvim belli oldu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevden alınan Özcan'ın yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldı. Tanju Özcan'ın yerine görev yapacak başkan vekilinin seçimi, 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

AA
03.03.2026
03.03.2026
Bolu'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı 'ın yerine görev yapacak başkan vekilinin seçimi, 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tarafından geçici tedbir kararıyla görevden alınan Özcan'ın yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldı.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi hükümleri uyarınca, Bolu Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00'te Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanmasının uygun görüldüğü bildirildi. Belirtilen tarih ve saatte yapılacak toplantıda, meclis üyelerinin oylarıyla Bolu Belediyesinin yeni başkan vekili belli olacak.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması) suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonla aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı Özcan'ı geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırmıştı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheliye ev hapsi verilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

