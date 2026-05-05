Emekli maaşını taşıyarak ek gelir elde etmeyi hedefleyen 4A, 4B, 4C emeklileri için yeni promosyon kampanyaları tek tek duyuruluyor. Nakit promosyon ödemesinin yanı sıra faizsiz kredi, nakit avans ve diğer birçok ödeme yöntemiyle emeklilere binlerce liralık fırsat sunuluyor. Emekli maaşı taşıma işlemleri T.C. kimlik kartıyla beraber şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle yeni emekli olanlar bankalarda sözleşme yaparak promosyondan yararlanabiliyor. Daha önce farklı bir bankayla promosyon anlaşması yapanlar ise cayma bedelini ödeyerek promosyondan faydalanabilirler. En yüksek promosyon veren bankalara ilgi giderek artarken bankalar ise müşterilerine özel cazip teklifleri Mayıs ayında açıkladı. Peki Akbank emekli promosyonu 2026 ne kadar? İşte, emekli banka promosyonu kampanyaları…

HABERİN ÖZETİ Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Banka promosyon kampanyaları Mayıs ayında güncellenerek emeklilere cazip teklifler sunuluyor. Akbank, SSK emeklilerine yönelik 82.500 TL'ye varan fayda sağlayan bir kampanya duyurdu. Yapı Kredi'de maaş tutarına göre 30.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Garanti Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 1-31 Mayıs tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 1-31 Mayıs tarihleri arasında 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 MAYIS’TA GÜNCELLENDİ

Kamu bankaları ve özel bankalar, özellikle Ocak ayından itibaren maaşlara gelen artışla beraber promosyonlarını güncellemişti. Bazı bankalar yeni kampanyalarını Mayıs ayı içerisinde duyurmaya devam ediyor. Akbank, SGK emeklilerine yönelik 82 bin 500 liralık fayda sağlayan kampanyasını duyurdu. Aşağıdaki başlıklar üzerinden bankaların güncel promosyonlarına ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Promosyon tutarları, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Örneğin maaş tutarı 15 bin olan emekliyle (kök maaş) 20 bin lira ve üzeri olan emeklilere farklı ödeme yapılıyor. En yüksek promosyon veren bankalar arasında Akbank, Yapıkredi, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası gibi bankalar yer alıyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 MAYIS NE KADAR?

Akbank, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarını 1-31 Mayıs tarihleri arasında taşıyanlara özel yeni kampanyasını duyurdu. 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü verenlere ek olarak %0 faizli 6 ay vadeli 50 bin liraya varan kredi imkanı sağlanırken kredi kartıyla ilk 5 yeni otomatik ödeme talimatı için fatura başına 500 lira toplamda ise 2.500 lira verilecek. Ayrıca Akbanklı olup maaşını taşıyan yakınlara 10 bin lira olmak üzere 32.500 liraya vatan nakit ödül fırsatından yararlanılabilecek.

YENİ YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

Yapı Kredi emekli banka promosyonu daha önce güncellenirken toplam 30 bin liraya yakın promosyon ödemesi yapılıyor. Maaş tutarı 0-9.999 lira arasında olanlar toplam 15 bin 250 lira, 10-14.999 bin lira arasında olanlara 21 bin lira, 15-19.999 lira arasında olanlara 25 bin 500 lira ve 20 bin lira üzeri maaşı olanlara ise 30 bin lira promosyon ödemesi yapılıyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARI

Emekli aylığını, 1-31 Mayıs tarihleri arasında bankasına taşıyanlara 25 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. 15 bin lira nakit promosyon ödemesinin yanı sıra kredi kartıyla 2 bin lira harcamaya 6 bin lira, avans hesap harcamalarına 20 bin lira ve yeni sigorta poliçesine 2 bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya uzanan bonus, Garanti Bankası müşterilerini bekliyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olurken 20 bin lira ve üzerinde maaş alanlara 25 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılacak.