Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Emeklilere özel Mayıs ayı banka promosyonu kampanyaları güncellendi. 4A, 4B, 4C emeklileri ise maaşlarını taşıyabilecekleri alternatif bankalara yöneldi. Akbank 82 bin liraya ulaşan ek fırsatlarını duyururken Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer birçok bankanın promosyon kampanyasının detayları belli oldu. Banka promosyonu ödemeleri, maaş tutarına göre farklılık gösterirken maaş taşıma işlemleri, internet/mobil bankacılık ve şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Akbank SGK emekli maaşını taşıyanlara veya taahhüdünü yenileyenlere toplam 82 bin 500 liralık fayda kampanyasını duyurdu. Peki Mayıs ayı en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankaların güncel promosyonları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:26

Emekli maaşını taşıyarak ek gelir elde etmeyi hedefleyen 4A, 4B, 4C emeklileri için yeni promosyon kampanyaları tek tek duyuruluyor. Nakit promosyon ödemesinin yanı sıra , ve diğer birçok ödeme yöntemiyle emeklilere binlerce liralık fırsat sunuluyor. Emekli maaşı taşıma işlemleri T.C. kimlik kartıyla beraber şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle yeni emekli olanlar bankalarda sözleşme yaparak promosyondan yararlanabiliyor. Daha önce farklı bir bankayla promosyon anlaşması yapanlar ise cayma bedelini ödeyerek promosyondan faydalanabilirler. En yüksek promosyon veren bankalara ilgi giderek artarken bankalar ise müşterilerine özel cazip teklifleri Mayıs ayında açıkladı. Peki Akbank 2026 ne kadar? İşte, emekli banka promosyonu kampanyaları…

HABERİN ÖZETİ

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Banka promosyon kampanyaları Mayıs ayında güncellenerek emeklilere cazip teklifler sunuluyor.
Akbank, SSK emeklilerine yönelik 82.500 TL'ye varan fayda sağlayan bir kampanya duyurdu.
Yapı Kredi'de maaş tutarına göre 30.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
Garanti Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 1-31 Mayıs tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 1-31 Mayıs tarihleri arasında 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2026 MAYIS’TA GÜNCELLENDİ

Kamu bankaları ve özel bankalar, özellikle Ocak ayından itibaren maaşlara gelen artışla beraber promosyonlarını güncellemişti. Bazı bankalar yeni kampanyalarını Mayıs ayı içerisinde duyurmaya devam ediyor. Akbank, SGK emeklilerine yönelik 82 bin 500 liralık fayda sağlayan kampanyasını duyurdu. Aşağıdaki başlıklar üzerinden bankaların güncel promosyonlarına ulaşabilirsiniz.

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Promosyon tutarları, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Örneğin maaş tutarı 15 bin olan emekliyle (kök maaş) 20 bin lira ve üzeri olan emeklilere farklı ödeme yapılıyor. En yüksek promosyon veren bankalar arasında Akbank, Yapıkredi, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası gibi bankalar yer alıyor.

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 MAYIS NE KADAR?

Akbank, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarını 1-31 Mayıs tarihleri arasında taşıyanlara özel yeni kampanyasını duyurdu. 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü verenlere ek olarak %0 faizli 6 ay vadeli 50 bin liraya varan kredi imkanı sağlanırken kredi kartıyla ilk 5 yeni otomatik ödeme talimatı için fatura başına 500 lira toplamda ise 2.500 lira verilecek. Ayrıca Akbanklı olup maaşını taşıyan yakınlara 10 bin lira olmak üzere 32.500 liraya vatan nakit ödül fırsatından yararlanılabilecek.

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

YENİ YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

Yapı Kredi emekli banka promosyonu daha önce güncellenirken toplam 30 bin liraya yakın promosyon ödemesi yapılıyor. Maaş tutarı 0-9.999 lira arasında olanlar toplam 15 bin 250 lira, 10-14.999 bin lira arasında olanlara 21 bin lira, 15-19.999 lira arasında olanlara 25 bin 500 lira ve 20 bin lira üzeri maaşı olanlara ise 30 bin lira promosyon ödemesi yapılıyor.

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

GARANTİ BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARI

Emekli aylığını, 1-31 Mayıs tarihleri arasında bankasına taşıyanlara 25 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. 15 bin lira nakit promosyon ödemesinin yanı sıra kredi kartıyla 2 bin lira harcamaya 6 bin lira, avans hesap harcamalarına 20 bin lira ve yeni sigorta poliçesine 2 bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya uzanan bonus, Garanti Bankası müşterilerini bekliyor.

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

TÜRKİYE İŞ BANKASI BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanya 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olurken 20 bin lira ve üzerinde maaş alanlara 25 bin liraya varan promosyon ödemesi yapılacak.

Mayıs ayı emekli banka promosyonu kampanyaları 2026! Emeklilere en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
ETİKETLER
#faizsiz kredi
#emekli promosyonu
#nakit avans
#Banka Kampanyaları
#Maaş Taşıma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.