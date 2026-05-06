Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları için heyecan dorukta. Başvuruların değerlendirme işlemleri başlarken adaylar ise sonuçlara odaklandı. 18-35 yaş aralığında olanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, hane geliri net asgari ücret tutarını geçmeyenler, ilk kez evlenenler ve Türkiye’de yaşayanlar “İki İnsan Bir Hayat” kampanyasından yararlanabilecek. Diyanet çeyiz yardımı şartlarını sağlamadığı halde başvuru yapan ve hak kazanan adayların işlemleri iptal edilecek. Proje kapsamında çiftlere sağlanacak çeyiz desteğinin miktarı 500 bin lira olarak belirlendi. Türkiye Diyanet Vakfı, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Yapılan değerlendirmelerle beraber sonuçlar kademeli olarak erişime açılıyor. Peki Diyanet çeyiz desteği sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Diyanet çeyiz yardımı sonuçları tdv.org sorgulama ekranı…

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle beraber binlerce kişi çeyiz desteğinden yararlanmayı hedefliyor. İki İnsan Bir Hayat Projesi kampanyası başvuruları 13 Mart tarihinde başlarken 31 Mart tarihine kadar tamamlandı. Nisan ayı itibarıyla değerlendirme işlemleri başlarken başvuru sonuçları 4-8 Mayıs tarihleri arasında erişime açılacak.

DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Diyanet Çeyiz desteği başvurusunda bulunan adaylar başvuru şartlarını sağlaması durumunda değerlendirmeye alınacak. 18-35 yaş sınırı şartını sağlayanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, aylık hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını geçmemesi, ilk kez evlenecekler, T.C. vatandaşı olanlar ve Türkiye’de ikamet edenler, çeyiz desteği alabilecek. Diyanet çeyiz desteği başvuru sonuçları tdv.org adresinden duyurulacak.

TDV DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ ALMAYA HAZIRLANANLAR DİKKAT

Diyanet çeyiz desteği sonuçları paylaşıldıktan sonra, başvurusu olumlu değerlendirilen çiftler Mayıs 2026’da çevrim içi olarak düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacak. Seminerler sona erdikten sonra 1 Haziran -30 Eylül tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacak.

ÇEYİZ DESTEĞİ 500 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahlarını müftülüklerde kıydıracak. Başvurular değerlendirilirken yetim veya öksüz adaylara öncelik sağlanacak. Proje kapsamında çeyiz desteği 500 bin lira olarak belirlenirken ödemelerde herhangi taksit ve kesinti olması beklenmiyor. Diyanet’in resmi internet sayfasında yer alan bilgide toplam tutarın 500 bin lira olduğu bilgisi yer alıyor.

