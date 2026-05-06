Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?

Diyanet çeyiz yardımı sonuçlarıyla beraber 500 bin lira almaya hak kazanan çiftler belli olacak. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen uygulamayla beraber evlilik hazırlığı içerisinde olan ihtiyaç sahibi çiftlere gelir desteği sağlanacak. Diyanet tarafından toplanan başvurular 31 Nisan’da sona ererken değerlendirme işlemleri yapılmaya başlanmıştı. Başvuru değerlendirmesi yapılırken şartları sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları dikkate alınmayacak. Diyanet çeyiz yardımı sonuçları ilan edildikten sonra başvuruları kabul edilenler ise çevrimiçi seminerlere katılacak ve eğitimlerini alacak. Nikahları kıyılan çiftlere çeyiz yardımı desteği sağlanacak. Peki Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 açıklandı mı? TDV İki İnsan Bir Hayat Projesi sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Diyanet çeyiz yardımı sonuçları kazananları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 09:34

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları için heyecan dorukta. Başvuruların değerlendirme işlemleri başlarken adaylar ise sonuçlara odaklandı. 18-35 yaş aralığında olanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, hane geliri net asgari ücret tutarını geçmeyenler, ilk kez evlenenler ve Türkiye’de yaşayanlar “İki İnsan Bir Hayat” kampanyasından yararlanabilecek. Diyanet çeyiz yardımı şartlarını sağlamadığı halde başvuru yapan ve hak kazanan adayların işlemleri iptal edilecek. Proje kapsamında çiftlere sağlanacak çeyiz desteğinin miktarı 500 bin lira olarak belirlendi. Türkiye Diyanet Vakfı, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Yapılan değerlendirmelerle beraber sonuçlar kademeli olarak erişime açılıyor. Peki Diyanet çeyiz desteği sonuçları 2026 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Diyanet çeyiz yardımı sonuçları tdv.org sorgulama ekranı…

HABERİN ÖZETİ

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hayata geçirdiği 'İki İnsan Bir Hayat' kampanyası kapsamında çeyiz yardımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ve başvuru şartları duyuruldu.
18-35 yaş aralığında, ihtiyaç sahibi, hane geliri net asgari ücreti geçmeyen, ilk kez evlenen ve Türkiye'de yaşayanlar bu yardımdan yararlanabilecek.
Başvuru sonuçları 4-8 Mayıs tarihleri arasında erişime açılacak.
Destek miktarı 500 bin lira olarak belirlendi.
Olumlu değerlendirilen çiftler Mayıs 2026'da çevrim içi Evlilik Okulu seminerlerine katılacak.
Resmi nikahını 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SGK Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi günleri 2026! Kurban Bayramı 4 bin lira ikramiyeleri ne zaman yatacak?

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle beraber binlerce kişi çeyiz desteğinden yararlanmayı hedefliyor. İki İnsan Bir Hayat Projesi kampanyası başvuruları 13 Mart tarihinde başlarken 31 Mart tarihine kadar tamamlandı. Nisan ayı itibarıyla değerlendirme işlemleri başlarken başvuru sonuçları 4-8 Mayıs tarihleri arasında erişime açılacak.

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?

DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Diyanet Çeyiz desteği başvurusunda bulunan adaylar başvuru şartlarını sağlaması durumunda değerlendirmeye alınacak. 18-35 yaş sınırı şartını sağlayanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, aylık hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını geçmemesi, ilk kez evlenecekler, T.C. vatandaşı olanlar ve Türkiye’de ikamet edenler, çeyiz desteği alabilecek. Diyanet çeyiz desteği başvuru sonuçları tdv.org adresinden duyurulacak.

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?

TDV DİYANET ÇEYİZ DESTEĞİ ALMAYA HAZIRLANANLAR DİKKAT

Diyanet çeyiz desteği sonuçları paylaşıldıktan sonra, başvurusu olumlu değerlendirilen çiftler Mayıs 2026’da çevrim içi olarak düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacak. Seminerler sona erdikten sonra 1 Haziran -30 Eylül tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı yapılacak.

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?

ÇEYİZ DESTEĞİ 500 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahlarını müftülüklerde kıydıracak. Başvurular değerlendirilirken yetim veya öksüz adaylara öncelik sağlanacak. Proje kapsamında çeyiz desteği 500 bin lira olarak belirlenirken ödemelerde herhangi taksit ve kesinti olması beklenmiyor. Diyanet’in resmi internet sayfasında yer alan bilgide toplam tutarın 500 bin lira olduğu bilgisi yer alıyor.

Diyanet çeyiz yardımı sonuçları 2026 isim listesi tdv.org! Diyanet çeyiz desteği yardımı sonuçları açıklandı mı?
ETİKETLER
#Evlilik Desteği
#Çeyiz Desteği
#Diyanet Çeyiz Yardımı
#İki İnsan Bir Hayat Projesi
#Diyanet Vakfı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.