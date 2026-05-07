Şampiyonluk yolunda Galatasaray'a büyük şok! Yıldız isim için kritik gelişme: 'Sezonu kapatmış olabilir'

Süper Lig devi Galatasaray'da Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanını kaçıran başarılı orta sahanın sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Yıldız ismin yaşadığı bu talihsizlik, 2026 Dünya Kupası hayallerini de zora soktu. İşte detaylar...

'da bu sezon sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve Avrupa devlerini peşine takan , engeline takıldı. Süper Lig'in kritik virajında Samsunspor karşılaşmasında kadroda yer almayan 26 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olduğu belirlendi.

Galatasaray'ın bu sezonki başarılı ismi Gabriel Sara, sakatlık engeline takılarak sezonu kapatma noktasına geldi.
Gabriel Sara'nın sakatlığının ciddi olduğu ve sezonun son iki haftasında sahada olması beklenmiyor.
Brezilyalı oyuncu, bu sezon 42 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Sara'nın transferiyle Aston Villa, Everton ve Newcastle United gibi Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği belirtildi.
Sakatlık, Sara'nın 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda yer alma hayallerini tehlikeye atabilir.
SEZONU KAPATMA NOKTASINA GELDİ

Sarı-kırmızılı teknik heyeti ve taraftarları üzen gelişmeye göre; Sara'nın sezonun son iki haftasında sahada olması beklenmiyor. Büyük bir ihtimalle sezonu kapatan Brezilyalı oyuncu, şampiyonluk yolundaki son maçlarda takımını yalnız bırakacak.

PREMİER LİG TAKIMLARININ RADARINDAYDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik bir katkı sağlayan Sara, sadece skora verdiği destekle değil, orta sahadaki oyun zekasıyla da dikkat çekmişti. Başarılı grafik, İngiltere ekiplerinden Aston Villa, Everton ve Newcastle United’ın da ilgisini çekmiş, transfer iddiaları spor basınında geniş yer bulmuştu.

SAMBACILAR İÇİN "ZAMANA KARŞI YARIŞ"

Sara için en büyük endişe kaynağı ise 2026 Dünya Kupası. Kariyerindeki yükselişle birlikte Brezilya Milli Takımı aday kadrosunun güçlü isimleri arasına girmeyi başaran deneyimli oyuncu, turnuva kadrosunda yer almayı hedefliyordu. Ancak sezon sonunu sakat geçirecek olması, Sambacılar ile Dünya Kupası hayallerine engel olabilir. Brezilya teknik heyetinin oyuncunun sağlık durumunu yakından takip edeceği belirtiliyor.

