Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman hangi gün? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı resmiyet kazandı. Aziz Yıldırım’ın da sürece dahil olmasıyla birlikte dikkatler seçim takvimine yönelirken, yeni yönetimin teknik direktör tercihi de merak edilen konular arasında yer aldı. Sarı-lacivertli camiada hareketlilik yükselirken, “Seçim hangi tarihte yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini korudu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün gerçekleştirilecek?

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 00:54
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 00:54

Süper Lig’in köklü ekiplerinden ’de seçim süreci ivme kazandı. Başkanlık için adaylığını duyuran isimlerle birlikte kulüpte yeni dönem hazırlıkları başlarken, taraftarlar seçim tarihine odaklandı. Teknik direktör meselesi de gündemdeki sıcaklığını sürdürürken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçim süreci hızlanırken, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulun ilk oturumu için hazırlıklar sürüyor.
Eski Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi.
Eski yöneticilerden Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıkladı.
Aziz Yıldırım da başkanlık için adaylığını duyurdu.
Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başkanı , kulübün seçim takvimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mevcut başkan Sadettin Saran tarafından yapılan duyuruyla birlikte kulübün 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun tarihleri netleşti. Buna göre seçimli kongrenin ilk oturumu, yeterli çoğunluk şartı aranmaksızın 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?

Adaylık için adı geçen eski Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar, dün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Kulübün eski yöneticilerinden Hakan Safi dün (5 Mayıs) adaylığını ilan ederken, Barış Göktürk de aday olduğunu açıklamıştı. ise Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını duyurdu. Göktürk ve Safi başta olmak üzere diğer muhtemel tüm adayları kendi yanında yer almaya davet etti. Kısa süre sonra adaylıktan çekilen Göktürk, Aziz Yıldırım’a destek vereceğini açıkladı.

