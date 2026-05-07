Süper Lig’in köklü ekiplerinden Fenerbahçe’de seçim süreci ivme kazandı. Başkanlık için adaylığını duyuran isimlerle birlikte kulüpte yeni dönem hazırlıkları başlarken, taraftarlar seçim tarihine odaklandı. Teknik direktör meselesi de gündemdeki sıcaklığını sürdürürken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman hangi gün? Fenerbahçe başkan adayları kimler? Fenerbahçe'de başkanlık seçim süreci hızlanırken, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulun ilk oturumu için hazırlıklar sürüyor. Fenerbahçe'nin 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ilk oturumu 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eski Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi. Eski yöneticilerden Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıkladı. Aziz Yıldırım da başkanlık için adaylığını duyurdu. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün seçim takvimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mevcut başkan Sadettin Saran tarafından yapılan duyuruyla birlikte kulübün 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun tarihleri netleşti. Buna göre seçimli kongrenin ilk oturumu, yeterli çoğunluk şartı aranmaksızın 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?

Adaylık için adı geçen eski Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar, dün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Kulübün eski yöneticilerinden Hakan Safi dün (5 Mayıs) adaylığını ilan ederken, Barış Göktürk de aday olduğunu açıklamıştı. Aziz Yıldırım ise Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını duyurdu. Göktürk ve Safi başta olmak üzere diğer muhtemel tüm adayları kendi yanında yer almaya davet etti. Kısa süre sonra adaylıktan çekilen Göktürk, Aziz Yıldırım’a destek vereceğini açıkladı.