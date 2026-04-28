Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hakan Safi serveti ne kadar ne iş yapıyor? Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’de alınan olağanüstü genel kurul kararı sonrasında başkanlık yarışı belirginleşmeye başladı. Başkan Sadettin Saran’ın aday olmayacağına dair işaret vermesinin ardından, iş insanı Hakan Safi adaylığını resmi olarak duyurdu. Daha önce adaylık sinyalleri veren Safi, kongre sürecinin başlamasıyla birlikte somut bir adım atarak yarışa katıldı. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçim öncesinde Safi’nin yanı sıra Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk de başkanlık için rekabet edecek. Peki, Hakan Safi’nin serveti ne kadar, hangi işlerle uğraşıyor?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 17:50

’nin eski yöneticilerinden biri olan Hakan Safi, Ali Koç döneminde yönetimde görev almış ve özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli katkılar sunmuştu. Safi’nin, kulübün gündemindeki muhtemel seçim sürecinde başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Hakan Safi kimdir, serveti ne kadar, hangi alanda faaliyet gösteriyor?

HAKAN SAFİ KİMDİR NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailesi, 1960’lı yıllarda Giresun’dan İstanbul’a, özellikle Kasımpaşa semtine göç ederek farklı sektörlerde girişimlerde bulunmuş ve işlerini büyütmüştür. Lokanta işletmeciliğinden kuru temizlemeye, hafriyat işlerinden kömür ticaretine ve müteahhitliğe kadar çeşitli alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Arif, Mümtaz, Celal ve Cengiz Safi kardeşler ile ikinci kuşak olarak Hakan Safi, kardeşi Atakan Sinan Safi ve amca çocukları, 2000’li yıllarda aile şirketlerinin yönetimini devralmıştır. Safi Katı Yakıt markasıyla Türkiye genelinde yaygın bir bayi ağı oluşturarak sektördeki yerlerini güçlendirmişlerdir. Daha sonra armatörlük, liman işletmeciliği, denizcilik hizmetleri ve şeker fabrikası gibi yeni sektörlere girerek faaliyet alanlarını genişletmişlerdir. Günümüzde Safi Holding, kömür ticaretinden deniz taşımacılığına, gayrimenkul yatırımlarından şeker üretimine ve liman işletmeciliğine kadar geniş bir faaliyet alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Hakan Safi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans derecesi elde etmiştir. Ardından ABD’de Boston Üniversitesi School of Management’ta Executive MBA programını başarıyla tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Safi Gayrimenkul’de başlayan Hakan Safi, 2005 yılından itibaren bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Yenilikçi vizyonu sayesinde şirketi kısa sürede sektörün önde gelen firmalarından biri haline getirmiş, lojistik merkezleri, alışveriş merkezi projeleri ve konut yatırımlarıyla tanınır hale gelmiştir. Bunun yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesine de destek vermektedir.

HAKAN SAFİ SERVETİ NE KADAR?

Forbes Türkiye’nin 2025 yılı öngörülerine göre Hakan Safi’nin serveti yaklaşık 750 milyon dolar düzeyindedir. Bu servetin önemli bir bölümü şu yatırımlardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır: Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası, Bilecik Çimento Fabrikası ve gayrimenkul yatırımları. Liman işletmeciliği, sanayi üretimi ve lojistik faaliyetler, Safi Holding’in mali büyümesinde belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır.

