Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden biri olan Hakan Safi, Ali Koç döneminde yönetimde görev almış ve özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli katkılar sunmuştu. Safi’nin, kulübün gündemindeki muhtemel seçim sürecinde başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Hakan Safi kimdir, serveti ne kadar, hangi alanda faaliyet gösteriyor?

HABERİN ÖZETİ Hakan Safi serveti ne kadar ne iş yapıyor? Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Safi'nin başkan adaylığı ve iş hayatı hakkında bilgiler verilmektedir. Hakan Safi, Ali Koç döneminde yönetimde yer almış ve Kerem Aktürkoğlu transferinde rol oynamıştır. Safi ailesi, 1960'lardan itibaren Giresun'dan İstanbul'a göçerek lokantacılık, kuru temizleme, hafriyat, kömür ticareti ve müteahhitlik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermiştir. Hakan Safi, Marmara Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi almış, ABD'de Boston Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır. Safi Gayrimenkul'de 1996 yılında çalışmaya başlayan Hakan Safi, 2005'ten beri şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Forbes Türkiye'nin 2025 yılı öngörülerine göre Hakan Safi'nin serveti yaklaşık 750 milyon dolardır. Servetinin önemli bir kısmı Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası, Bilecik Çimento Fabrikası ve gayrimenkul yatırımlarından elde edilmektedir.

HAKAN SAFİ KİMDİR NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailesi, 1960’lı yıllarda Giresun’dan İstanbul’a, özellikle Kasımpaşa semtine göç ederek farklı sektörlerde girişimlerde bulunmuş ve işlerini büyütmüştür. Lokanta işletmeciliğinden kuru temizlemeye, hafriyat işlerinden kömür ticaretine ve müteahhitliğe kadar çeşitli alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Arif, Mümtaz, Celal ve Cengiz Safi kardeşler ile ikinci kuşak olarak Hakan Safi, kardeşi Atakan Sinan Safi ve amca çocukları, 2000’li yıllarda aile şirketlerinin yönetimini devralmıştır. Safi Katı Yakıt markasıyla Türkiye genelinde yaygın bir bayi ağı oluşturarak sektördeki yerlerini güçlendirmişlerdir. Daha sonra armatörlük, liman işletmeciliği, denizcilik hizmetleri ve şeker fabrikası gibi yeni sektörlere girerek faaliyet alanlarını genişletmişlerdir. Günümüzde Safi Holding, kömür ticaretinden deniz taşımacılığına, gayrimenkul yatırımlarından şeker üretimine ve liman işletmeciliğine kadar geniş bir faaliyet alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Hakan Safi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans derecesi elde etmiştir. Ardından ABD’de Boston Üniversitesi School of Management’ta Executive MBA programını başarıyla tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Safi Gayrimenkul’de başlayan Hakan Safi, 2005 yılından itibaren bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Yenilikçi vizyonu sayesinde şirketi kısa sürede sektörün önde gelen firmalarından biri haline getirmiş, lojistik merkezleri, alışveriş merkezi projeleri ve konut yatırımlarıyla tanınır hale gelmiştir. Bunun yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesine de destek vermektedir.

HAKAN SAFİ SERVETİ NE KADAR?

Forbes Türkiye’nin 2025 yılı öngörülerine göre Hakan Safi’nin serveti yaklaşık 750 milyon dolar düzeyindedir. Bu servetin önemli bir bölümü şu yatırımlardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır: Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası, Bilecik Çimento Fabrikası ve gayrimenkul yatırımları. Liman işletmeciliği, sanayi üretimi ve lojistik faaliyetler, Safi Holding’in mali büyümesinde belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır.