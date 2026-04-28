Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında aldığı 3-0’lık Galatasaray yenilgisi sonrasında seçim sürecine dâhil oldu. Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde “seçimli kongre” düzenleneceğini ve başkan adaylığı düşünmediğini açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından ilk başkan adayı netlik kazandı. Barış Göktürk, adaylık kararını resmi olarak teyit etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk ne iş yapıyor serveti ne kadar? Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinin ardından Sadettin Saran'ın seçimli kongre açıklaması ve Barış Göktürk'ün başkan adaylığını netleştirmesi haberi özetlemektedir. Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde “seçimli kongre” düzenleneceğini ve başkan adaylığı düşünmediğini açıkladı. Barış Göktürk, başkan adaylığı kararını resmi olarak teyit etti. Barış Göktürk, 1982 İstanbul doğumlu, Saint Benoit Fransız Lisesi ve University of California mezunudur. Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı gibi görevler yürütmektedir. Göktürk, 2022-2026 dönemi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve 2024-2025 dönemi Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Göktürk Holding'in yıllık satış cirosu yaklaşık 220 milyon dolardır.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi ile University of California (İşletme Ekonomisi) mezunu olan iş insanı; evli ve bir çocuk sahibi olan Barış Göktürk, 2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından yayımlanan Türkiye’nin en başarılı ‘40 yaş altı 40 iş insanı’ listesinde 29’uncu sırada yer aldı.

BARIŞ GÖKTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Göktürk Holding’in kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı, Göktürkler Çelik Yönetim Kurulu Üyesi, BG Metal Yatırımları’nın kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Sky Fuarcılık’ın kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Rising Steel Inc. (ABD) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Rising Stahl (Almanya) kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor. 2022-2026 döneminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve 2024-2025 döneminde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Göktürk, aynı zamanda Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanıdır.

BARIŞ GÖKTÜRK SERVETİ NE KADAR?

Göktürk Holding’in yıllık satış cirosunun yaklaşık 220 milyon dolar seviyesinde olduğu bilinmektedir. Şirketin satış hacmini son 20 yıl içerisinde döviz bazında 70 katın üzerinde artırması, Göktürk’ün mali gücünü ve yönetim yetkinliğini ortaya koymaktadır. Kişisel servetine ilişkin net bir rakam açıklanmasa da, sahip olduğu şirketler ve gayrimenkul varlıklarıyla Türkiye’nin en güçlü genç iş insanları arasında bulunduğu ifade edilmektedir.