Aziz Yıldırım'ın serveti ne kadar ne iş yapıyor? Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına adaylığını duyurmasının ardından, serveti ve mal varlığı da ilgi odağı haline geldi. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yürüttüğü başkanlık göreviyle tanınan Aziz Yıldırım, aynı zamanda iş insanı kimliğiyle de öne çıkıyor. Fenerbahçe başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıklayan Yıldırım, toplam serveti ve mal varlığıyla tekrar gündemde yer aldı. Peki, Aziz Yıldırım’ın serveti ne kadar, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Bu adaylık açıklaması, kulüp camiasında geniş yankı uyandırdı. Yıldırım, adaylık duyurusunda birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak, Fenerbahçe’nin geleceğine yönelik projelerini açıklayacağını ifade etti. Fenerbahçe başkanlığı ile yeniden gündeme gelen Aziz Yıldırım’ın net varlığı ve servet büyüklüğü araştırılıyor.

Yıldırım'ın net serveti hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Forbes Türkiye'ye göre yaklaşık 500 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.
Ticari faaliyetleri savunma sanayii, inşaat ve denizcilik sektörleri üzerine yoğunlaşmıştır.
Maktaş Mühendislik ve DEARSAN Tersanesi gibi firmaların sahibidir.
Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda şirkette hissedarlığı ve ortaklık payı bulunmaktadır.
AZİZ YILDIRIM’IN SERVETİ NE KADAR?

Aziz Yıldırım, bugüne kadar kişisel servetine ilişkin sayısal bir açıklama yapmamıştır. Ancak kendisi Türkiye’nin en güçlü sermaye sahiplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aziz Yıldırım’ın mal varlığına dair kesin bir veri bulunmamakla birlikte, Forbes Türkiye verilerine göre yaklaşık 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktar, onu Türkiye’nin en varlıklı iş insanları arasında üst sıralara taşımaktadır.

AZİZ YILDIRIM HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Yıldırım’ın ticari faaliyetleri ağırlıklı olarak savunma sanayii, inşaat ve denizcilik sektörleri üzerine inşa edilmiştir. Aziz Yıldırım, 1979 yılında Maktaş Mühendislik firmasını kurdu. 1980 yılında ise DEARSAN Tersanesi’nin sahibi oldu. NATO altyapı ihalelerine katılan Maktaş Mühendislik ile askeri gemi tasarımı ve üretiminde uzmanlaşan DEARSAN Tersanesi, Yıldırım’ın iş yaşamındaki önemli adımları arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra İmsak Savunma, Savtem Savunma, As İnşaat, Asbeton İnşaat, Aly İnşaat, Gülhan Denizcilik, AG Denizcilik, Şahdem Süt Entegre Hayvancılık gibi çok sayıda şirketin hissedarıdır. Yurt dışında da Mar Shipping Co Limited, Chem Unity Co Limited, Dearhan Holding Limited, Med Unity Co. Ltd. ve Marine Unity Co Limited gibi firmalarda ortaklık payı bulunmaktadır.

